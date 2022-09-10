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    • Güncel
    • 11.09.2022 01:39
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    • 11.09.2022 01:43
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    Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı!

    İzmir'in kurtluşunun 100. yılında düzenlenen etkinlikte CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer adeta Osmanlı'ya olan nefretini kusmuştu. Hadsiz söylemlerin ardından büyük tepki gören Tunç Soyer, Nutuk'u kendine kalkan edinerek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Soyer, "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Nutuk'tan 5. Sayfadan kısa bir bölümü okudum. Mustafa Kemal Atatürk büyük direnişi ve kurtuluş savaşını imzalarken, Osmanlı Sevr'i imzalmış ve işgale rıza göstermişti." dedi.

    Nefret söylemine Nutuk kılıfı!

    İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu.

    NUTUK'U KENDİNE KILIF YAPTI! | VIDEO

    Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" dedi.



    TUNÇ SOYER GÜNAH ÇIKARDI: "OSMANLI BİZİM ATAMIZ"
    Skandal sözler sonrası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Soyer, bugün katıldığı canlı yayında günah çıkardı. Nutuk kitabından alıntı yaptığını söyleyen Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." dedi.



    NUTUK'TAN İLHAM ALMIŞ!
    Soyer'in açıklaması şöyle: "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Nutuk'tan 5. Sayfadan kısa bir bölümü okudum. Mustafa Kemal Atatürk büyük direnişi ve kurtuluş savaşını imzalarken, Osmanlı Sevr'i imzalmış ve işgale rıza göstermişti.



        "YUNANİSTAN'DAN BAHSETMEDİM ÇÜNKÜ..."
        Direnişi başlatan Atatürk ve kahraman atalarımızdı. Biz kurtuluş gününde bunu yad etmek mecburiyetindeydik. 3-4 dakikalık konuşmada sadece Yunanistan'dan bahsetmek olmaz. Büyük emperyalist güçleri vardı. Kısacası bu hafızayı tazelemek bu yüzden önemli. O zaman hurafelere ve gerçek dışı inançlara sarılırsınız.



        "OSMANLI İLE ELBETTE HESABIMIZ OLACAK"
        Benim ve arkadaşlarımın Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz. 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında ülkeyi emperyalist güçlere teslim edenlerle elbette hesabımız olacak."

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        Haberler Güncel Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı!
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