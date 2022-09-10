Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı!

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu.
NUTUK'U KENDİNE KILIF YAPTI! | VIDEO
Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" dedi.
TUNÇ SOYER GÜNAH ÇIKARDI: "OSMANLI BİZİM ATAMIZ"
Skandal sözler sonrası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Soyer, bugün katıldığı canlı yayında günah çıkardı. Nutuk kitabından alıntı yaptığını söyleyen Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." dedi.
NUTUK'TAN İLHAM ALMIŞ!
Soyer'in açıklaması şöyle: "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Nutuk'tan 5. Sayfadan kısa bir bölümü okudum. Mustafa Kemal Atatürk büyük direnişi ve kurtuluş savaşını imzalarken, Osmanlı Sevr'i imzalmış ve işgale rıza göstermişti.