Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2022 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 18:04
    ABONE OL

    Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "6'lı masanın gizli gündemi HDP'ye Bakanlık vermektir. CHP'li belediyelerden ihale koparma peşinde olanlar iyi ve ahlaklı olamazlar" dedi.

    AHaber CANLI YAYIN


    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

    Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.

    Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.

    Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.

    Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibiliyetinizi de çok iyi biliriz.

    İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN
    Cumhurbaşkanı adayımız belli (Recep Tayyip Erdoğan) kararımız nettir. Değerli adayımızın ve kararımızın sonuna kadar arkasındayız.

    Zillet İttifakı'ndan inanç, ilke, irfan ve irade yoktur.

    Zillet İttifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp sarmala niyetinde. Ahtapotun diğer iki ayağı ise HDP ile diğer emperyalistler

    BÖYLESİ ZİLLET TÜRKİYE'YE REVA GÖRÜLEMEZ!
    HDP'nin desteği ile Büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye Bakanlık verme peşinde

    İYİ PARTİ'Yİ BOMBALADI!
    CHP'li belediyelerden ihale ve makam koparma peşinde olanlar 'İYİ' olamazlar



    Detaylar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten geri vites!
    Haberler Güncel Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar
        SON DAKİKA