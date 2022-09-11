Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bursa'da önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.

Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.

Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.

Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibiliyetinizi de çok iyi biliriz.



İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN

Cumhurbaşkanı adayımız belli (Recep Tayyip Erdoğan) kararımız nettir. Değerli adayımızın ve kararımızın sonuna kadar arkasındayız.



Zillet İttifakı'ndan inanç, ilke, irfan ve irade yoktur.



Zillet İttifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp sarmala niyetinde. Ahtapotun diğer iki ayağı ise HDP ile diğer emperyalistler



BÖYLESİ ZİLLET TÜRKİYE'YE REVA GÖRÜLEMEZ!

HDP'nin desteği ile Büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye Bakanlık verme peşinde



İYİ PARTİ'Yİ BOMBALADI!

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