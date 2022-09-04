PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in cezaevine gönderilmesi şehit ailelerini sevindirdi: En ağır ceza verilsin

Güzel'in, binlerce Mehmetçiğin katledilmesinde rolü olduğunu belirten Ege, "Onlara destek veren ve bizzat dağdaki terörist sevgilisi ile fotoğrafları bulunan, dağdaki teröristlere mesaj gönderen, 'Biz sırtımızı Kandil'e dayadık' diyen, 'Apo'nun heykeli dikilecek' diyen zihniyetin temsilcilerinin, asla Meclis çatısı altında olmasını istemiyoruz. Bütün teröristlerin ve teröristlere destek verenlerin Türk yargısı önünde hesap vermeleri tek dileğimizdir. İnşallah hak ettikleri en ağır cezayı alırlar. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var" dedi.