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    • 04.09.2022 12:44
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    • 04.09.2022 12:52
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    Semra Güzel'in tutuklanmasına tepki gösteren HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit!

    PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel, Silivri’de yakalanarak tutuklandı. Semra Güzel’in tutuklanmasının ardından HDP’nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli, sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Sezai Temelli, "Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.

    HDP’li Sezai Temelli’den küstah tehdit!

    "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan arandığı için İstanbul'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KÜSTAH TEHDİT!
    Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli, konuya ilişkin Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Temelli, "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız

    Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.

    "MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"
    HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Semra Güzel'in tutuklanması halkların iradesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Tarihten ders almayanlar tarih önünde hesap vermeye mahkûmdur. Akp-Mhp iktidarından halkımızla birlikte mutlaka hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

        SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        HDP'li Semra Güzel ifadesinde, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SEMRA GÜZEL SESSİZLİĞİ
        Semra Güzel'in o fotoğrafları HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

        "HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

        Ancak HDP ve CHP'nin aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğrafları İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı. Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.
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