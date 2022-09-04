Semra Güzel'in tutuklanmasına tepki gösteren HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit!

SEMRA GÜZEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

HDP'li Semra Güzel ifadesinde, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.