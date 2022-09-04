Semra Güzel'in tutuklanmasına tepki gösteren HDP'li Sezai Temelli'den küstah tehdit!

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan arandığı için İstanbul'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KÜSTAH TEHDİT!
Semra Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli, konuya ilişkin Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Temelli, "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız
Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.
"MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Semra Güzel'in tutuklanması halkların iradesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Tarihten ders almayanlar tarih önünde hesap vermeye mahkûmdur. Akp-Mhp iktidarından halkımızla birlikte mutlaka hesap soracağız." ifadelerini kullandı.