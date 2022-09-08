TEM'de TIR devrildi: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU

Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu.

TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.