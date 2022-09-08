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    • 08.09.2022 11:13
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    • 08.09.2022 11:57
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    TEM'de TIR devrildi: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 10.45 sıralarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. TIR, bariyeri aşarak, yol kenarındaki boşluğa düşerken, dorsesi yolda paralel kaldığı için Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

    DHA
    TEM’de TIR devrildi

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

    KİLOMETRELERCE TRAFİK OLUŞTU

    Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu.

    TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Güncel TEM'de TIR devrildi: Otoyolun Edirne istikameti kapandı
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