Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.09.2022 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 16:41
    ABONE OL

    Adaylık için kavga kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Habertürk'ten Fatih Altaylı'yı hedef aldı

    6'lı masaya ismini dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masadan destek görmüyor. Son dönemde Mansur Yavaş'ın ismi sık sık gündeme getirilirken İYİ Parti'nin 'kazanacak aday çıkışı' ile birlikte Ekrem İmamoğlu'na yakın medya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını belirterek vitesi artırdı. Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını belirten bir yazı kaleme aldı. Altaylı'ya isim vermeden sert sözlerle yanıt veren Kılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi. İşte adaylık için köşelerden Twitter'dan yaşanan o kavga...

    takvim.com.tr
    Fatih Altaylı’yı hedef aldı

    6 muhalefet partisinin etrafında toplandığı HDP'nin de dışarıdan desteklediği yuvarlak masada kavga medya üzerinden daha da kızıştı.

    İYİ PARTİ-CHP-HDP... ORTALIK KARIŞTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık savaşında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü keserek masaya ismini dayatırken İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu üzerinden yaptığı Mansur Yavaş çıkışı dengeleri değiştirdi

    İYİ Parti'nin hamlesi sonrası CHP, Mansur Yavaş ile Meral Akşener'in adaylığını desteklemeyeklerini bildiren HDP'ye Gürsel Tekin üzerinden 'bakanlık verilebilir' açıklamasını yaptı.

    Yaşananlarla kriz derinleşirken son olarak Meral Akşener yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto eden bir açıklama yaparak, "Seçime kazancak bir aday ile girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    FATİH ALTAYLI KÖŞEDEN HEDEF ALDI
    Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den veto yerken köşe yazıları üzerinden de tehdit edilmeye başlandı.

    Geçtğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın köşe yazısı ile yaptığı tehdide benzer bir yazı bu kez Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

    "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TÜRKİYE'NİN İÇİNE SİNDİREMEZSİNİZ"
    Altaylı bugün yazdığı yazıda önceki yazılarını hatırlatarak, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Peki halk ister mi!" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmayacağını ima etti.

    Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder." dedi.

    Altaylı'nın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden mesajlar paylaştı.

    Kılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

    "Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

    "KÖŞELERİNDE DERS VERMEYE KALKIYORLAR"
    Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

    "ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR"
    Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."

    KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DE SONER YALÇIN'I BOMBALAMIŞTI
    CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışının zirveye çıktığı dönemde bomba bir çıkış yapmış ve İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ı bombalamıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki o konuşması | TIKLA İZLE

    Kılıçdaroğlu 14 Haziran'daki grup toplantısında "Siz kimsiniz?" diyerek muhalif medyya yönelik tehdit dolu sözler sarfetti. İsim vermediği konuşmasında tarifler tek bir ismi işaret etti.

        İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN CHP'Lİ GAZETECİYİ HEDEF ALDI
        Kılıçdaroğlu 14 Haziran'daki konuşmasında kendisini eleştirerek muhalefet dersi veren ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen gazeteciyi hedef aldı.



        Kendisini köşesinden tehdit eden gazeteciye sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

        "KELLE KOLTUKTA GEZEN BANA..."
        Muhalefet yapmayı kimseden öğrenmeyeceğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilginç bir fıkra ile de durumu anlatmaya çalışarak, "Kelle koltukta muhalefet yapan bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Durun size bir hikaye anlatayayım; bir kadın ve kızı evde oturuyorlar. İşleri dedikodu yapmak bunların. Bütün komşuları hakkında bir sürü dedikodu uyduruyorlar. Akşam oluyor ve yoruluyorlar. Anne kızına diyor ki; aman kızım biz bunları konuşuyoruz ama başkalarının yanında bunları söylemeyelim. Bizi bilenler de daha ölmedi diyor." dedi.

            O GAZETECİ SONER YALÇIN
            Takvim.com.tr o gün açıkladı...

            Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bahsettiği gazeteci Soner Yalçın. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen ve muhalif medyada Kılıçdaroğlu'na karşı kampanyanın da aktif isimlerinden biri olan Soner Yalçın'ın 24 Mayıs 2022 tarihinde kaleme aldığı yazı dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'na karşı bugüne kadar yazılmış CHP medyasındaki üstü örtülü tehditlerle dolu en sert yazı, Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkardı. Zaman zaman "dost uyarısı" ifadeleriyle hedef aldığı Kılıçdaroğlu'na karşı en sert "aday olmaz" yazısına imza atan Soner Yalçın, "Böylesine zor süreçte Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya atmasının faturasını iyi tahlil etmesi gerekir. Onun için hayat memat meselesi Çevresindeki bir avuç insana inanıp kendisine yazık etmemelidir. Bilmelidir ki; sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz!

            Toparlarsam:

            Umarım, ben yanılıyorumdur.

            Umarım, CHP genel merkezi yanılmıyordur.

            Bu uyarıyı yazmak zorundaydım; aksi takdirde susarak ağabeyime karşı ikiyüzlü davranmış olurdum.

            Bu sadece Kılıçdaroğlu'na bir kardeş tavsiyesidir; umarım nihai kararını verirken bu yazdıklarımı da göz önünde bulundurur…

            Şunu da eklemeliyim: Yazdıklarıma bakarak kimse niyet okuması yapmasın. Kalemim, ağzım, düşüncem birdir benim… Her daim olduğu gibi kendime zararı olacağını bilsem de inandıklarımı yazdım." ifadelerini kullanmıştı.

            Altılı masada adaylık krizinde taraflar arasındaki kavga en çok medyada kendini gösteriyor. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın "Aday olma Kılıçdaroğlu" yazısına, CHP liderinin bugün ismini vermeden "Sen kimsin?" uyarısı en çok Ekrem İmamoğlu'na da "Önümden çekil, medyadaki adamlarını da çek" mesajı olarak yorumlandı.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soner Yalçın'ı tarif ettiği cümleleri ise şu:

            "Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor."

            Sözcü yazarı Soner Yalçın, televizyonlara çıkmaması ile biliniyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı
            Haberler Güncel Adaylık için kavga kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Habertürk'ten Fatih Altaylı'yı hedef aldı
                SON DAKİKA