Adaylık için kavga kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Habertürk'ten Fatih Altaylı'yı hedef aldı

6 muhalefet partisinin etrafında toplandığı HDP'nin de dışarıdan desteklediği yuvarlak masada kavga medya üzerinden daha da kızıştı.
İYİ PARTİ-CHP-HDP... ORTALIK KARIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık savaşında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü keserek masaya ismini dayatırken İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu üzerinden yaptığı Mansur Yavaş çıkışı dengeleri değiştirdi
İYİ Parti'nin hamlesi sonrası CHP, Mansur Yavaş ile Meral Akşener'in adaylığını desteklemeyeklerini bildiren HDP'ye Gürsel Tekin üzerinden 'bakanlık verilebilir' açıklamasını yaptı.
Yaşananlarla kriz derinleşirken son olarak Meral Akşener yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto eden bir açıklama yaparak, "Seçime kazancak bir aday ile girmeliyiz" ifadelerini kullandı.
FATİH ALTAYLI KÖŞEDEN HEDEF ALDI
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den veto yerken köşe yazıları üzerinden de tehdit edilmeye başlandı.
Geçtğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın köşe yazısı ile yaptığı tehdide benzer bir yazı bu kez Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TÜRKİYE'NİN İÇİNE SİNDİREMEZSİNİZ"
Altaylı bugün yazdığı yazıda önceki yazılarını hatırlatarak, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Peki halk ister mi!" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmayacağını ima etti.
Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder." dedi.
Altaylı'nın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden mesajlar paylaştı.
Kılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları yazdı:
"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.
"KÖŞELERİNDE DERS VERMEYE KALKIYORLAR"
Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.
"ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR"
Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."
KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DE SONER YALÇIN'I BOMBALAMIŞTI
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışının zirveye çıktığı dönemde bomba bir çıkış yapmış ve İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ı bombalamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki o konuşması | TIKLA İZLE
Kılıçdaroğlu 14 Haziran'daki grup toplantısında "Siz kimsiniz?" diyerek muhalif medyya yönelik tehdit dolu sözler sarfetti. İsim vermediği konuşmasında tarifler tek bir ismi işaret etti.