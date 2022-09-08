Adaylık için kavga kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Habertürk'ten Fatih Altaylı'yı hedef aldı

Yaşananlarla kriz derinleşirken son olarak Meral Akşener yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto eden bir açıklama yaparak, "Seçime kazancak bir aday ile girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI KÖŞEDEN HEDEF ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den veto yerken köşe yazıları üzerinden de tehdit edilmeye başlandı.

Geçtğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'na yakın Soner Yalçın'ın köşe yazısı ile yaptığı tehdide benzer bir yazı bu kez Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TÜRKİYE'NİN İÇİNE SİNDİREMEZSİNİZ"

Altaylı bugün yazdığı yazıda önceki yazılarını hatırlatarak, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Peki halk ister mi!" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmayacağını ima etti.

Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder." dedi.

Altaylı'nın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden mesajlar paylaştı.

Kılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.