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    • Haberler
    • 08.09.2022 15:42
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    • 08.09.2022 15:43
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    Usta oyuncunun annesi kendini ağaca astı! Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Ali Sürmeli kimdir, annesi kim?

    Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı! Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak intihar etti. Peki, ali Sürmeli kimdir? Akça Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi neden intihar etti?

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde yaşamına son verdi.

    ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

    Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

    Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Polis tarafından soruşturma başlatıldı. Akçe Sürmeli 82, bazı kaynaklara göre ise 87 yaşında. Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin aslen Bingöllü olduğu biliniyor. Uzun senelerdir Kocaeli'de yaşayan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiği ise henüz öğrenilemedi.

        ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

        Ali Sürmeli Zaza asıllı Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu ]Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol aldı.
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        Haberler Haberler Usta oyuncunun annesi kendini ağaca astı! Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? Ali Sürmeli kimdir, annesi kim?
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