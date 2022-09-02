CHP'lilere soğuk duş etkisi yaşatan Sivaslı konuştu: Bir oy için PKK ile kol kola geziyorlar

Kendisinin Sivas'a gelen CHP'li heyete nezaketen 'Hoş geldiniz' dediğini belirten Ahiskalı; "Bizim Sivas'ın bir örfü adeti vardır. Misafire 'hoş geldin' denir. Biz herkesle tokalaştık, 'Hoş geldin' dedik. Gelmelerinden memnun olduk. Yetkili adamlar, siyasetçiler memleketimize elbette gelecekler, bunlar olması gereken bir durum. Biz orada arkadaşlarımızla laflıyorduk. Orada iki tane genç vardı, oturuyordu. Faik Öztrak geldi ayağa kalkmadılar. Öztrak gençlere tepki verdi, 'Ya ayağa kalkınsana falan' dedi. Ama sohbet havasındaydı her şey. Oradan buradan sohbet ediyorduk, samimi bir ortam vardı. Daha sonra CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu geldi. Çocuklara durum nasıl diye sordu, çocuklar da 'Çok iyi' dedi. 'Biz şöyle yaparız, böyle yaparız' diye konuşuyorlardı. Ben de dedim ki 'Şu anki durumu gelir gelmez nasıl düzelteceksiniz, havadan mı ineceksiniz? Havadan bir şey mi inip gelip düzeltecek' dedim. Bu arada sadece sordum. Onlara kötü kastım yoktur, hepsi de baş tacı. Ulaş Karasu ile de merhabamız var ama ben o partili miyim? Hayır. Ben 20 yıldır AK Partili'yim. Ben 20 yıl önce gittim kaydımı yaptırdım. İlk günkü gibi Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Sivas'ta bir oyu bile kalsa benim oyum Erdoğan'a çıkar." dedi.