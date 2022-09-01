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    • 01.09.2022 23:53
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    • 02.09.2022 00:01
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    CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın

    Seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi esnaf ziyaretlerinde vatandaşın tepkisinden kaçamıyor. CHP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi hedef alan söylemleri ve başkanlık seçimi için HDP ile al gülüm ver gülüm diyalogları her seferinde sokakta gerekli karşılığı buluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarının aldığı tepkilere bir yenisi Sivas'ta eklendi. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun esnaf ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlere, vatandaş "Tayyip'in tırnağı olamazsın" karşılığını verdi.

    CHP’nin sokağa çıkacak yüzü yok

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları neredeyse her esnaf ziyaretinde tepkiyle karşılanıyorlar. Tepkilerin hedefinde bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu vardı. Vatandaşın eleştirilerine karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Karasu'ya ağzının payını vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın" diyerek verdi.

    CHP'li vekiller Sivas'ı karıştırdı! Vatandaştan Faik Öztrak ve Ulaş Karasu'ya sert tepki | VİDEO

    HAVADAN İNME BİR ŞEY Mİ VAR?
    Öztrak ile beraberindeki heyetin, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyareti sırasında bir vatandaş, "Şimdi gelecek bu ortamı düzeltecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diye sordu.

    Gruptakilerden birinin 'dene bakalım' demesi üzerine vatandaş, "50 sene, 60 sene CHP'yi dene dene dene...Eski CHP yok, Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz." dedi.

    Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisi." diyerek vatandaşın yanından ayrıldı. Daha sonra tartışmaya dahil olan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile konuşan vatandaş, "Bak memleketimizin insanısın sen. Seni iyi tanıyorum güzel insan." diye hitap etti.

        CHP'Lİ VEKİL: ADAM GİBİ DAVRAN
        Karasu'nun, "Siz de güzel insansınız ama misafire adam gibi davranın" çıkışının ardından ise vatandaş, "Adam gibi davranıyoruz, adamız biz" yanıtını verdi.

        "Geçmişteki ortama geri götürmeyin. Sağcı solcu, Alevi-Sünni..." diyen vatandaşa, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tepki gösterdi.

        TAYYİP'İN TIRNAĞI OLAMAZSIN
        Karasu'nun "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı?" ifadelerini kullanması üzerine vatandaş, "Hayır, Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel." şeklinde cevap verdi.

        Daha sonra, "Demirtaş'ı burada CHP'nin otobüsünün üstünde konuşturdunuz" diyen vatandaşa Karasu, "35 insan niye yakıldı?" dedi. Vatandaşın, "Kime sorarsan sor, kim yaktı?" şeklinde karşılık vermesinin ardından Karasu bu kez, "Senin anlayışın işte" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise "Ben de milletvekiliyim. Sivaslı misafirperverdir, sen ev sahibisin" sözleriyle gerginliği yumuşatmaya çalıştı.

            OTELİ YAKANLA BERABER KOL KOLA GEZİYOR
            Budak ile konuşmaya devam eden vatandaşın, Karasu'yu göstererek, "Bu diyor 'oteli kim yaktı?' Oteli yakanla beraber, Temel Karamollaoğlu ile kol kola geziyor." demesi üzerine araya giren Karasu, "Sen oy verdin" diye tepki gösterdi.

            Vatandaş ise "Ben oy vermedim. Şimdi sakallı ile beraber geziyorsunuz, sen Temel Karamollaoğlu ile kol kola geziyorsun, oteli yakan o." diye karşılık verdi.

            Gerginlik, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
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                Haberler Güncel CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın
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