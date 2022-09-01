CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın

Daha sonra, "Demirtaş'ı burada CHP'nin otobüsünün üstünde konuşturdunuz" diyen vatandaşa Karasu, "35 insan niye yakıldı?" dedi. Vatandaşın, "Kime sorarsan sor, kim yaktı?" şeklinde karşılık vermesinin ardından Karasu bu kez, "Senin anlayışın işte" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise "Ben de milletvekiliyim. Sivaslı misafirperverdir, sen ev sahibisin" sözleriyle gerginliği yumuşatmaya çalıştı.