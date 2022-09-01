CHP'nin sokağa çıkacak yüzü yok! Gittikleri her yerden kovuluyorlar: Tayyip'in tırnağı olamazsın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları neredeyse her esnaf ziyaretinde tepkiyle karşılanıyorlar. Tepkilerin hedefinde bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu vardı. Vatandaşın eleştirilerine karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Karasu'ya ağzının payını vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın" diyerek verdi.
CHP'li vekiller Sivas'ı karıştırdı! Vatandaştan Faik Öztrak ve Ulaş Karasu'ya sert tepki | VİDEO
HAVADAN İNME BİR ŞEY Mİ VAR?
Öztrak ile beraberindeki heyetin, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyareti sırasında bir vatandaş, "Şimdi gelecek bu ortamı düzeltecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diye sordu.
Gruptakilerden birinin 'dene bakalım' demesi üzerine vatandaş, "50 sene, 60 sene CHP'yi dene dene dene...Eski CHP yok, Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz." dedi.
Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisi." diyerek vatandaşın yanından ayrıldı. Daha sonra tartışmaya dahil olan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile konuşan vatandaş, "Bak memleketimizin insanısın sen. Seni iyi tanıyorum güzel insan." diye hitap etti.