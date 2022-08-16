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    • 16.08.2022 18:43
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    • 16.08.2022 18:57
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    Önce Erzurum şimdi de İstanbul! CHP'li Mahmut Tanal vatandaşın feraset duvarına tosladı: HDP tepkisi sonrası kaçamak cevaplar

    CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli ittifak, vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da AK Partili bir vatandaşın feraset duvarına toslayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şimdi de Tuzla'da CHP'li olduğunu söyleyen yaşlı bir adamın sert sözleriyle karşı karşıya kaldı. CHP - HDP ilişkisini eleştiren vatandaş, "Bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler" ifadelerini kullandı. Tanal, bu tepki karşısında kaçamak cevaplar vererek 'yanlış düşünüyorsun' şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    CHP’li Mahut Tanal’a HDP tepkisi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da vatandaşın feraset duvarına toslamış, söz konusu kişinin "AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" sözlerini duyunca apar topar bölgeyi terk etmişti.

    Vatandaştan CHP'li Mahmut Tanal'a 'HDP' tepkisi


    Tanal'a bir tepki de bugün milletvekili olduğu İstanbul'da gösterildi.

    Tuzla'da temaslarda bulunan Mahmut Tanal ve CHP'li olduğunu söyleyen yaşlı bir vatandaşın yaşadığı diyalog tüm dikkatleri üzerine topladı.



    CHP - HDP İLİŞKİSİNE TEPKİ
    CHP'li vekile sert sözlerle yüklenen vatandaş, CHP'nin HDP ile nasıl olurda iş birliği yapabildiğini sordu.

    Yaşlı adam, "Ben halk partisi yanlısı, onun düşüncelerine sadık, seven bir kişiyim. Ama HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler." ifadelerini kullandı.



    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşın haklı tepkisi karşısında kaçamak cevaplar vermekle yetindi.



        ERZURUM'DA SOĞUK DUŞ! 'AK PARTİ'Yİ DUYUNCA APAR TOPAR ARABADAN İNDİ
        CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum ziyareti sırasında at arabasına bindi. Sohbette arabacı "AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" deyince, Tanal apar topar arabadan indi..

        Erzurum'da 2 Ağustos'ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum'a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.

        Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, "Kılıçdaroğlu'nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?" sorusu havada kaldı. AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, "AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki" dedi.



        "AK PARTİ GİBİSİ YOK, ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
        Arabacı "AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" cevabını verince Tanal da at arabasından apar topar indi.

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
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        CHP’li Mahut Tanal’a HDP tepkisi
        Haberler Güncel Önce Erzurum şimdi de İstanbul! CHP'li Mahmut Tanal vatandaşın feraset duvarına tosladı: HDP tepkisi sonrası kaçamak cevaplar
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