Önce Erzurum şimdi de İstanbul! CHP'li Mahmut Tanal vatandaşın feraset duvarına tosladı: HDP tepkisi sonrası kaçamak cevaplar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da vatandaşın feraset duvarına toslamış, söz konusu kişinin "AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin" sözlerini duyunca apar topar bölgeyi terk etmişti.
Tanal'a bir tepki de bugün milletvekili olduğu İstanbul'da gösterildi.
Tuzla'da temaslarda bulunan Mahmut Tanal ve CHP'li olduğunu söyleyen yaşlı bir vatandaşın yaşadığı diyalog tüm dikkatleri üzerine topladı.
CHP - HDP İLİŞKİSİNE TEPKİ
CHP'li vekile sert sözlerle yüklenen vatandaş, CHP'nin HDP ile nasıl olurda iş birliği yapabildiğini sordu.
Yaşlı adam, "Ben halk partisi yanlısı, onun düşüncelerine sadık, seven bir kişiyim. Ama HDP ile bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler." ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, vatandaşın haklı tepkisi karşısında kaçamak cevaplar vermekle yetindi.