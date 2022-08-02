Erzurum'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'nu terleten soru: Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?

VATANDAŞTAN TOKAT GİBİ SORULAR

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

TERLEDİ

Başka birinin de "Sizi birisi yerinizden etmek için hedefe koysa, hedef gösterse, sizce doğru mudur? Ama milletvekiliniz, imam Halil Konakcı'yı hedefe koydu. Neden partiniz tarafından bu kadar tepki görüyor? Özgür Özel Bey, kaç gündür adamı linç etti." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunu belirtti.