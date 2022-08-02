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    • Güncel
    • 02.08.2022 22:02
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    • 02.08.2022 22:12
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    Erzurum'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'nu terleten soru: Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?

    Terör örgütü PKK ile dirsek temasta olan CHP'ye vatandaşlardan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Erzurum'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, "Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?" diye sordu. Soru karşısında heyecanlanan Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nu terleten anlar...

    Türkiye’nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?

    Kentteki bir otelde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Taşmağazalar Çarşısı'ndaki esnafa ziyaretler yaptı.

    PKK İLE NİYE YANDAŞ OLUYORSUN?

    Ziyarette bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

    VATANDAŞTAN TOKAT GİBİ SORULAR

    Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

    TERLEDİ

    Başka birinin de "Sizi birisi yerinizden etmek için hedefe koysa, hedef gösterse, sizce doğru mudur? Ama milletvekiliniz, imam Halil Konakcı'yı hedefe koydu. Neden partiniz tarafından bu kadar tepki görüyor? Özgür Özel Bey, kaç gündür adamı linç etti." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunu belirtti.

    Vatandaşın "İnancına saygılı olmak yetmiyor." sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Yani diyorsunuz ki bir din insanının yaptığı açıklamayı siyasete alet etmeyin." diyerek ziyaretlerine devam etti.
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