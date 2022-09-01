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CHP’li vekiller Sivas’ı karıştırdı! Vatandaştan Faik Öztrak ve Ulaş Karasu’ya sert tepki

CHP’li vekiller Sivas’ı karıştırdı! Vatandaştan Faik Öztrak ve Ulaş Karasu’ya sert tepki
01.09.2022 23:57

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Seçim hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi esnaf ziyaretlerinde vatandaşın tepkisinden kaçamıyor. CHP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi hedef alan söylemleri ve başkanlık seçimi için HDP ile al gülüm ver gülüm diyalogları her seferinde sokakta gerekli karşılığı buluyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarının aldığı tepkilere bir yenisi Sivas'ta eklendi. Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun esnaf ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlere, vatandaş "Tayyip'in tırnağı olamazsın" karşılığını verdi.

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