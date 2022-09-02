CHP'nin İslam düşmanlığı dinmiyor! Özgür Özel'den sonra bir Ortaçağ benzetmesi de Kani Beko'dan! 'Helalleşme' mi olur!

Yeni seçimler için yol haritasını 'helalleşme'yi üzerine kuran CHP'den her gün yeni bir İslam düşmanlığı içeren açıklama geliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, din eğitimine "Ortaçağ zihniyeti" ifadeleriyle içindeki kini kusmuştu.
Şimdi de benzer açıklamayı CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etti.
KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
Kani Beko, yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda Kur'an Kursu'na giden çocukları hedef aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi eleştiren Kani Beko, "Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırıdır" iddiasında bulundu.
Kani Beko, şunları söyledi:
"Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."