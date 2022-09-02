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    • Güncel
    • 02.09.2022 17:00
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    • 02.09.2022 17:03
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    CHP'nin İslam düşmanlığı dinmiyor! Özgür Özel'den sonra bir Ortaçağ benzetmesi de Kani Beko'dan! 'Helalleşme' mi olur!

    2023 seçimleri için "helalleşme" açıklamaları yapan CHP'de İslam düşmanlığı devam ediyor. Özellikle okullardaki din eğitimini hedef alan CHP'li isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP'li isimler, köy okullarının 28 Şubat zihniyeti nedeniyle kapatıldığını bildikleri halde durumu AK Parti'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. CHP'li İzmir Milletvekili Kani Beko, köy okullarının AK Parti hükümeti tarafından kapatıldığını iddia edip, din eğitimine Ortaçağ zihniyeti dedi.

    CHP’li Kani Beko Kur’an kurslarından rahatsız oldu

    Yeni seçimler için yol haritasını 'helalleşme'yi üzerine kuran CHP'den her gün yeni bir İslam düşmanlığı içeren açıklama geliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, din eğitimine "Ortaçağ zihniyeti" ifadeleriyle içindeki kini kusmuştu.

    Şimdi de benzer açıklamayı CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptı.

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etti.

    KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
    Kani Beko, yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda Kur'an Kursu'na giden çocukları hedef aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi eleştiren Kani Beko, "Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırıdır" iddiasında bulundu.

    Kani Beko, şunları söyledi:

    "Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."

        ÖZGÜN ÖZEL DE İSLAM'A NEFRETİNİ KUSMUŞTU
        Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen Özel, şunları söylemişti:

        "Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."
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        Haberler Güncel CHP'nin İslam düşmanlığı dinmiyor! Özgür Özel'den sonra bir Ortaçağ benzetmesi de Kani Beko'dan! 'Helalleşme' mi olur!
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