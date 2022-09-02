CHP'nin İslam düşmanlığı dinmiyor! Özgür Özel'den sonra bir Ortaçağ benzetmesi de Kani Beko'dan! 'Helalleşme' mi olur!

ÖZGÜN ÖZEL DE İSLAM'A NEFRETİNİ KUSMUŞTU

Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen Özel, şunları söylemişti:

"Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."