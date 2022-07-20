Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2022 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 20:05
    ABONE OL

    CHP'nin algı oyunları vatandaşın feraset duvarına tosladı! Emekli teyzeden Burjuva Faik'e olay sözler: Niye ortalığı katıyorsunuz?

    CHP'nin algı ve iftiraya dayalı siyaset anlayışının vatandaşın nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha kanıtlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan 'Burjuva' lakaplı CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, emekli bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum" dedi.

    takvim.com.tr
    Emekli teyzeden Burjuva Faik’e olay sözler

    Takoz siyasetinin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nin algı, iftira ve manipülasyon dolu siayset anlayışının vatandaşın nezdinde hiçbir karşlığının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.



    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, beraberindeki heyet ile tarihi Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.



    'ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIYORUM'
    Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın?" ifadeleriyle tepki gösterdi.



    "TÜRKİYEMİZİ YABANCILARA SATMAYIN"
    Söz konusu vatandaş, "Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan Tatar’a mektup! KKTC...
    Haberler Güncel CHP'nin algı oyunları vatandaşın feraset duvarına tosladı! Emekli teyzeden Burjuva Faik'e olay sözler: Niye ortalığı katıyorsunuz?
        SON DAKİKA