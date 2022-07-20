CHP'nin algı oyunları vatandaşın feraset duvarına tosladı! Emekli teyzeden Burjuva Faik'e olay sözler: Niye ortalığı katıyorsunuz?

Takoz siyasetinin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nin algı, iftira ve manipülasyon dolu siayset anlayışının vatandaşın nezdinde hiçbir karşlığının olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, beraberindeki heyet ile tarihi Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.
'ALLAH'A ŞÜKÜR PARAMI BİLE ARTIYORUM'
Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
"TÜRKİYEMİZİ YABANCILARA SATMAYIN"
Söz konusu vatandaş, "Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" dedi.