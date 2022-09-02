DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleir belirleniyor. Bakan Fahrettin Koca, kura çekim tarihini de duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Doktor atama kurası tercihleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bakan Fahrettin Koca, 106. dönem için Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'e kadar sürecek.