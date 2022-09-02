DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Buna göre 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alınıyor. Tercih süreci 7 Eylül günü saat 18:00'e kadar sürecek.