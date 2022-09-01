Başkan Erdoğan: Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.
AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2022
Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum. pic.twitter.com/qWMsLehj3G