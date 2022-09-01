Başkan Erdoğan: Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum





AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimizi teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.