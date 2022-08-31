Disipline sevk edilen Tanju Özcan son çare Meral Akşener'e sığındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecileri hedef alan söylemlerinin yanında AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik çirkin sözleriyle tepki çekmişti. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
22 EYLÜL'DE KARAR VERİLECEK
Özcan, Ankara'ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül'de karar verilmesi bekleniyor.
FAYDALI BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU
Tanju Özcan, Meral Akşener'i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya davet ettim" dedi.
Özcan, Akşener'e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.
NEDEN TANJU ÖZCAN'IN İHRACI İSTENİYOR?
CHP ihracın sebebinin Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken takvim.com.tr meselenin aslını yazmıştı.
Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar yaptı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.
TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.