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    • Güncel
    • 31.08.2022 16:06
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    • 31.08.2022 16:12
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    Disipline sevk edilen Tanju Özcan son çare Meral Akşener'e sığındı

    Irkçı ve provokatif söylemleriyle mültecileri hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP'nin de ittirmesiyle CHP'den tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Özcan, 22 Eylül'de verilecek kesin karar öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Özcan'ın ziyaretinin amacının disiplin kararı öncesi destek arama arayışı olduğu belirtildi.

    Disipline sevk edilen Özcan’dan Akşener ziyareti

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecileri hedef alan söylemlerinin yanında AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik çirkin sözleriyle tepki çekmişti. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    22 EYLÜL'DE KARAR VERİLECEK
    Özcan, Ankara'ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül'de karar verilmesi bekleniyor.

    FAYDALI BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU
    Tanju Özcan, Meral Akşener'i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya davet ettim" dedi.

    Özcan, Akşener'e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.

    NEDEN TANJU ÖZCAN'IN İHRACI İSTENİYOR?
    CHP ihracın sebebinin Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken takvim.com.tr meselenin aslını yazmıştı.

    Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar yaptı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

    TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
    Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
    Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.



        CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.

        "SİYASET İDDİA İŞİDİR"
        Özcan, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!" demişti.



        HDP'Yİ MEMNUN ETME KARARI
        İhracın bir diğer ve önemli sebebi de 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa girişmesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti.

        Kılıçdaroğlu Özcan'ın ihracı ile, hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi.

        ÖZCAN TAKVİM.COM.TR'Yİ DOĞRULADI
        Tanju Özcan CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar ile takvim.com.tr'yi doğruladı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

        DİSİPLİNE VERİLME SEBEBİM O TWEET VE HDP
        Özcan şunları söyledi:

        "Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..."

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