1 Eylül bugün İstanbul'a dolu yağacak mı? Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı!

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış için bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'ın İstanbullulara gönderdiği SMS'te "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadelerini kullandı. Bu nedenle tedbirli olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? Bugün dolu yağar mı? İşte il il yapılan uyarılar ve konu hakkında merak edilenler...
AFAD SMS'LE UYARDI
AFAD'dan da özellikle İstanbullulara uyarı mesajı geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." açıklamasında bulunuldu.
AKOM: 3 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLUNMALI
AKOm'dan yapılan uyarıda ise kentin bugün itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Akom'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek.Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor." denildi.