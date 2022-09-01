1 Eylül bugün İstanbul'a dolu yağacak mı? Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı!

İSTANBUL DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA DOLU HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

Dolu yağışının İstanbul'da hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına yönelik ise detay verilmedi.