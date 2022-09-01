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    • Haberler
    • 01.09.2022 10:38
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    • 01.09.2022 10:38
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    1 Eylül bugün İstanbul'a dolu yağacak mı? Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı!

    İstanbullulara gelen uyarı mesajı sonrası vatandaşlar İstanbul'a dolu yağacak mı sorusuna cevap arıyor. İşte il il yapılan hava durumu uyarıları... Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? Bugün dolu yağar mı? İşte il il yapılan uyarılar ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı!

    Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış için bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'ın İstanbullulara gönderdiği SMS'te "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadelerini kullandı. Bu nedenle tedbirli olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? Bugün dolu yağar mı? İşte il il yapılan uyarılar ve konu hakkında merak edilenler...

    AFAD SMS'LE UYARDI
    AFAD'dan da özellikle İstanbullulara uyarı mesajı geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." açıklamasında bulunuldu.

    AKOM: 3 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLUNMALI
    AKOm'dan yapılan uyarıda ise kentin bugün itibarıyla yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Akom'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek.Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak, teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor." denildi.

        İSTANBUL DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

        İSTANBUL'DA DOLU HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

        Dolu yağışının İstanbul'da hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına yönelik ise detay verilmedi.

        DOLU NEDİR, NASIL OLUŞUR?

        Dolu, bir yağış türü. Kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluşur.

        Bulut içinde düşey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini yenerek yere düşen dolu taneleri bulut ile yer arasındaki hava sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Ama bulut tabanından ayrılan kar kristalleri içinden geçtiği hava tabakasının sıcaklığına göre, kuşbaşı kara, granül şeklindeki kara, sulusepkene, yağmura veya donan yağmura dönüşebilir.

        Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer. Buna dolu denir.
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        Haberler Haberler 1 Eylül bugün İstanbul'a dolu yağacak mı? Fırtına kopacak! Art arda sel, yıldırım, dolu, hortum uyarısı!
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