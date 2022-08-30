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    • 30.08.2022 12:32
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanı Yavuz Saltık'a dava! Belediyenin yardım kartlarını dağıttığı PKK'lılar iddianamede

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uzun süredir yanında olan ve PKK sevici olduğu bilenen Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. İddianamede Saltık’ın, PKK bağlantılı DİAYDER üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıttığı ifade edildi. İddianameye göre, yardım kartları verilenler arasında kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz yıl yaralı olarak ele geçirilen PKK’nın Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası ile Yunanistan’ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da var. İşte detaylar...

    Belediyenin yardım kartlarını dağıttığı PKK’lılar iddianamede

    PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 23 sanıktan 5'inin İBB'de gassal olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı.

    Davanın 18 Mart'ta yapılan duruşmasında İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlenmişti. Mahkeme heyeti, daha sonra Saltık ve Taşkın hakkında da soruşturma yürütülmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişilerden Yavuz Saltık hakkında iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderdi.

    4 İBB ÇALIŞANINA SORUŞTURMA

    Sabah'ta yer alan habere göre, İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama devam ederken tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı. Bunun üzerine savcılığın bu şahıslar hakkında da soruşturma başlattığı, DİAYDER soruşturmasına yansıyan deliller nedeniyle ayrıca İBB çalışanları Hatice Parlar ve Esra Huri Bulduk'un da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi.

    DAİRE BAŞKANI İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

    Bu şüphelilerden İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, Saltık hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı koydu. Saltık'ın yargılanmasına 1 Aralık'ta başlanacak.

    SAVCILIK İFADESİ

    İddianamede Yavuz Saltık'ın savcılık ifadesine de yer verildi. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının en üst birim amiri olarak görev yaptığını belirten Saltık, DİAYDER isimli bir derneğin varlığından haberdar olmadığını savundu.

    Saltık, "Tüm inanç grupları, hemşehri dernekleri, pandemide çalışamayan meslek grupları ile yoğun görüşmeler yaptık ve insanların belediyenin iç mevzuatı çerçevesinde başvuru yapmalarını sağladık. Uygun görülenlere bu yardımlar yapıldı. Söz konusu dernek üyelerini bu şekliyle irtibat kurmaları sebebiyle tanıdım" dedi.

        İBB YARDIMLARI PKK'LILARA DAĞITILDI

        İddianamedeki tespitlere göre ise market alışverişi için İBB'den temin edilen yardım kartları 20-25 adet olacak şekilde yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amacıyla Mele diye tabir edilen şahıslara verildi. İBB yardım kartlarının dağıtıldığı kişilerden 26'sının PKK terör örgütü üyeliği ve örgütle iltisaklı suç kayıtları tespit edildi.

        Yardım kartı verilen şahıslardan Kırmızı Kategoride terörde arananlar arasında yer alan ve 7 Nisan 2021 tarihinde Şırnak kırsalında yaralı olarak ele geçirilen Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası, Yunanistan'ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da vardı.

        PKK YANLILARININ AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI
        Takvim.com.tr olarak kirli bağlantılarına yer verdiğimiz İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Basın Konseyi'ni de arkasına alarak haberlerimizi durdurmaya, bizi sindirmeye kalkıştı. Saltık ve terör avukatlığına soyunan Basın Konseyi ekibi, tarafımıza bir şikayette bulunarak haberin "Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiğini" iddia etti!

        AHMET ALTAN'IN YAKIN DOSTU!
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir yandan belediye kadrolarına HDP üzerinden terör örgütüyle bağlantılı kişileri doldururken tepe kadrolarda ise FETÖ ve CIA bağlantılı kişilerle kol kola yürüyor. O kadrolara getirdiği isimlerden biri de Yavuz Saltık. İşte Yavuz Saltık ismini gündeme taşıyan olay ve Saltık'ın kirli geçmişi...

        İBB DAİRE BAŞKANI YAVUZ SALTIK FETÖ'CÜ AHMET ALTAN'LA BİR ARADA
        İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının etkili isimlerinden FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya geldi. Saltık, Altan'la çekildiği fotoğrafını "Ahmet Altan ile dünü, bugünü ve yarını konuştuk. Biraz edebiyat, biraz roman ve biraz da sosyoloji…" notuyla paylaştı.

        PEKİ KİM BU YAVUZ SALTIK?
        FETÖ'cü Ahmet Altan'la bir araya gelen Yavuz Saltık, geçmişi de soru işaretleriyle dolu bir isim.

        CIA BAĞLANTILI YAVUZ SALTIK
        Ziyaret ve yapılan paylaşım sonrasında Saltık'ın özgeçmişi de gündeme geldi. Özellikle istihbarat servisleri ile yakınlığı bilinen ABD ve Alman STK'larında ve vakıflarında görev yapması, Saltık ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İlgili bölüm Saltık'ın kişisel internet sitesindeki özgeçmişinde şu şekilde aktarıldı "ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneğinin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı."

        CIA TAŞERONU NED
        Yavuz Saltık'ın özgeçmişinde yer alan IRI ve NDI, Amerikan Demokrasi Vakfı (NED)'na bağlı olarak çalışıyor. ABD'nin Reagan'ın Başkanlığıyla 1980'de başlattığı demokrasi, insan hakları ve özgürlükler maskesiyle her türlü etnik, dini bölücülüğü fonlayarak ulus devletleri hedef almak için oluşturduğu kuruluşların başında NED geliyor. İstihbarat topluyor, para karşılığında ajan devşiriyorlar.

        Dağıttıkları para ise Amerikan ederal Bütçesi'ne ait. Vietnam, Laos, Myanmar gibi ülkelerde 25 yıl CIA adına görev yapan Ralph Mcgehee, anılarını yazdığı, "Deadly Deceit My 25 Years in the CIA" isimli kitabında, ABD Kongresi tarafından kurulan NED hakkında şunları söylüyor: "CIA, yabancı ülkelerde iç karışıklığa yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bir çok işlevi, NED fonuna transfer ederken örtülü yürütülen operasyonlara ek olarak 'Uluslararası Kalkınma Ajansı' ve 'Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı'nı da NED ile koordineli çalıştırdı."

        NED'in başını çektiği bu kuruluşlar fonladığı hükümet dışı kuruluşlarla (Non-Governmental Organizations-NGO) ulus devletleri bu gruplara karşı hedef haline getiriyor. ABD Kongresi karar alıyor, para AID (Amerikan Yardım Teşkilatı) veya NED'e veriliyor; AID veya NED ise, doğrudan veya NED'e bağlı aracı kuruluşlar üzerinden yerellere aktarıyor. NDI ve IRI'ya Yugoslavya'nın bölünme sürecinde de rastlanabiliyor. 1999'da Amerikan Kongresi, Sırbistan'ın 'demokratikleştirilmesi' amacına 35 milyon dolar tahsis etmişti. Bu fonları dağıtma görevinin öncelikle IRI'ye ve NDI'ye, yani National Democratic Institute'e verildiği ortaya çıkmıştı.

            NDI internet sitesinde 1983 yılından itibaren 130'dan fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklıyor. NDI nasıl finanse edildiğini şu cümleyle açıklıyor: "Ulusal Demokratik Enstitünün programları, NED, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer uluslararası kalkınma ajansları ve özel bağışlar da dahil olmak üzere 160'dan fazla kuruluş tarafından desteklenmiştir."

            IRI da 1983'te kurulmuş bir kuruluş. Sitesinde 100'den fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü açıklayan IRI'nın yönetim kurulunda ABD'li senatörler de yer alıyor. IRI da NDI gibi aynı kaynaklardan finanse ediliyor. Sitede konuyla ilgili şunlar yer alıyor: "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, NED, bir dizi Avrupa vakıf ve yardım kuruluşu ve diğer Batı ülkelerinden ve Birleşmiş Milletler'den hibe yoluyla fon alır."
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            Belediyenin yardım kartlarını dağıttığı PKK’lılar iddianamede
            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanı Yavuz Saltık'a dava! Belediyenin yardım kartlarını dağıttığı PKK'lılar iddianamede
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