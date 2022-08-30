CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanı Yavuz Saltık'a dava! Belediyenin yardım kartlarını dağıttığı PKK'lılar iddianamede

İBB YARDIMLARI PKK'LILARA DAĞITILDI

İddianamedeki tespitlere göre ise market alışverişi için İBB'den temin edilen yardım kartları 20-25 adet olacak şekilde yardıma muhtaç kişilere dağıtılması amacıyla Mele diye tabir edilen şahıslara verildi. İBB yardım kartlarının dağıtıldığı kişilerden 26'sının PKK terör örgütü üyeliği ve örgütle iltisaklı suç kayıtları tespit edildi.

Yardım kartı verilen şahıslardan Kırmızı Kategoride terörde arananlar arasında yer alan ve 7 Nisan 2021 tarihinde Şırnak kırsalında yaralı olarak ele geçirilen Botan Saha Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın babası, Yunanistan'ın Lavrion kampında bulunan PKK üyesi Davut Özmen'in babası da vardı.

PKK YANLILARININ AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Takvim.com.tr olarak kirli bağlantılarına yer verdiğimiz İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Basın Konseyi'ni de arkasına alarak haberlerimizi durdurmaya, bizi sindirmeye kalkıştı. Saltık ve terör avukatlığına soyunan Basın Konseyi ekibi, tarafımıza bir şikayette bulunarak haberin "Basın Meslek İlkelerini ihlal ettiğini" iddia etti!

AHMET ALTAN'IN YAKIN DOSTU!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir yandan belediye kadrolarına HDP üzerinden terör örgütüyle bağlantılı kişileri doldururken tepe kadrolarda ise FETÖ ve CIA bağlantılı kişilerle kol kola yürüyor. O kadrolara getirdiği isimlerden biri de Yavuz Saltık. İşte Yavuz Saltık ismini gündeme taşıyan olay ve Saltık'ın kirli geçmişi...