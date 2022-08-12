"CHP'li belediyeleri soruşturmak için özel birim kurulduğu" iddiaları böyle patlatıldı! Yalanlar rakamlarla çürütüldü! Takvim.com.tr manşetleri gerçeklere ışık tuttu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialarla ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, birkaç zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulduğu" yönünde iddiaları dile getirdiğini belirtti.
"Güya bu sözde birime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar ceza ile tehdit edilmiş." ifadesini kullanan Soylu, İçişleri Bakanlığında rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamayacağının altını çizdi.
Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişigüzel ceza verilemeyeceğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede 'idari hukuk' diye, yani 'idare hukuku' anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk var. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda veya belediyelerde yerel yönetimlerde gördüğü birtakım kanun dışılıkları hem valiliklere hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığına, örneğin CİMER'e her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlar, bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığından soruşturma onayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar, sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir."
"Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye ve herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mıdır?" diye soran Soylu, bunu en iyi anlatacak olanın verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısı olduğunu belirtti.
Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019'dan 8 Ağustos 2022'ye kadar araştırma ve ön inceleme onay sayılarının toplam 2 bin 428 olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yüzde 34'ünün AK Partili, yüzde 41'inin CHP'li, yüzde 10'unun MHP'li ve yüzde 5,9'unun HDP'li belediyelere ait olduğunu ifade etti.