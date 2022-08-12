"CHP'li belediyeleri soruşturmak için özel birim kurulduğu" iddiaları böyle patlatıldı! Yalanlar rakamlarla çürütüldü! Takvim.com.tr manşetleri gerçeklere ışık tuttu

"Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye ve herhangi bir partiye özel bir ayrımcılık var mıdır?" diye soran Soylu, bunu en iyi anlatacak olanın verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısı olduğunu belirtti.

Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019'dan 8 Ağustos 2022'ye kadar araştırma ve ön inceleme onay sayılarının toplam 2 bin 428 olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yüzde 34'ünün AK Partili, yüzde 41'inin CHP'li, yüzde 10'unun MHP'li ve yüzde 5,9'unun HDP'li belediyelere ait olduğunu ifade etti.