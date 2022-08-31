Ankara'da okul servisi ücretleri belirlendi: 0-3 km arası yıllık 5 bin 96 lira

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

AKARYAKIT FİYAT ARTIŞINDA EK ÜCRET ALINACAK

Öte yandan, okullarda uygulanan etüt programlarına katılan öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatleri dışında yapılan geliş veya dönüş saatleri için ek olarak taşıma ücretinin dörtte bir oranında ücret alınacak.

Salgın hastalık gibi mücbir sebeplerden ötürü okul veya araç kapasitelerinde sınırlama uygulandığında tarifeye ek olarak taşıma ücretinin yüzde 25'i kadar ek ücret uygulanacak.