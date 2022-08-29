CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için verdiği skandal konser kararına kaymakamlık dur dedi

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl kutlamalarında terör örgütünü destekleyen ve her platformuna katılarak açıklamalar yapan şarkıcı İlkay Akkaya konseri organize etmesi ilçede büyük tepkilere neden olmuştu.
Ceyhanlılar, "Devlet düşmanı paylaşımlar yapan, terörist paçavraları önünde poz veren birinin konser vermesi, teröre verilen şehitlerimize, atalarımıza saygısızlıktır. Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın" diyerek belediyeye tepki göstermişti.