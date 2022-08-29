CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için verdiği skandal konser kararına kaymakamlık dur dedi





Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sayın İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz" denildi.