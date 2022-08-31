Kendi sınıfında tek! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.
Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.
Havuz ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, ASFAT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.