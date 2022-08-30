SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde ABD ve Yunanistan'a sert mesajlar: NATO'ya meydan okudular

"YUNANİSTAN DENGİMİZ VE MUHATABIMIZ DEĞİLDİR NATO'YA MEYDAN OKUDULAR"

Daha önce Sarıkamış'ta yapılan taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşmadığını biliyoruz. Büyük Taarruz makus talihimizi yenerek tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi pis ayaklarıyla kirleten düşmanla yedi düvele karşı da yürüttük. 26 Ağustos sabahı ordumuz düşmanın çoğunu imha etmişti. Komutanlarımız cephenin içinde, Yunan ordusu emir almaya çalışıyordu. Biz vatanımızı savunma azmiyle mücadele ediyorduk. Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değildir. son günlerde yaşanan gelişmeler gerçeği herkesin önüne sermiştir. F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.