Ünsal Ban’ın şoförünün Ankara'daki evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı





EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI

Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.