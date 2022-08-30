Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2022 21:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 21:25
    ABONE OL

    Ünsal Ban’ın şoförünün Ankara'daki evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

    Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Gölbaşındaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.

    Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

    Ünsal Ban'ın şoförünün evine baskın! Evrak yakarken yakalandılar


    Ban'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, kendisiyle birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K.'nın Gölbaşı İlçesindeki evine baskın yapıldı.



    EŞİ VE BALDIZI EVRAK YAKARKEN YAKALANDI
    Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan gözaltındaki Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.



    GÖZALTINA ALINDILAR
    Ahmet K.'nın evinin bahçesinde evrak ve dijital materyal yakan eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. gözaltına alınarak, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm!
    Haberler Güncel Ünsal Ban’ın şoförünün Ankara'daki evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı
        SON DAKİKA