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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'söyledim yaptılar' algısı yine boşa düştü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'söyledim yaptılar' algısı yine boşa düştü!
27.08.2022 08:01

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Son dönemde hükümetin açıklamaya hazırlandığı destek paketleri ve müjdeleri önceden haber alıp 'ben söyledim yaptılar' algısı işlemek için açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak 'icra affı' meselesinde sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 aylık çalışmayla oluşturulan düzenlemenin açıklanmasından önce ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yaptı. İcra düzenlemesinin 3 aylık bir emeğin ürünü olması Kılıçdaroğlu'nun algısını yine boşa düşürdü. Daha önce CHP'ye yakın olan Gazeteci Özlem Gürses'in "Muhalefet hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi alıyor" sözleride hatırlanınca 'Kemal Kılıçdaroğlu'nın köstebeği kim?' sorusu akıllara geldi.

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