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    • Güncel
    • 27.08.2022 09:00
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    • 27.08.2022 09:00
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    Karar Resmi Gazete'de: Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Eşya ithalatına düzenleme

    Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden "kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri" çıkarıldı.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.

    Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.

    İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden "kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri" çıkarıldı.

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    Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de: Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme
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