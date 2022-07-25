Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonunda ucuz tezgah! Bot hesaplardan medet umuyor



Fotoğrafta: KK'nın videosunu beğenen ve gerçekliği tartışılan "@vannyblack3" kullanıcısının paylaşımlarından bir kesit





"@JeneleneClaasen" isimli bir başka Twitter kullanıcısı da Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımını beğenenler arasında.



Afrikalı olduğu anlaşılan ve Türkçe bilmeyen söz konusu kullanıcı ya Türk siyasetine duyarlı ya da o da gerçekliği tartışılan bir bot hesap...