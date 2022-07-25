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    • Güncel
    • 26.07.2022 00:51
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    • 26.07.2022 01:12
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonunda ucuz tezgah! Bot hesaplardan medet umuyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonu elinde patladı. Kurulan ucuz tezgahta bot hesaplar baş rolü oynarken, Kılıçdaroğlu'nun videosundaki beğenme ve izlenme sayılarındaki orantısızlık dikkatlerden kaçmadı. Bot hesaplardan medet uman ve her fırsatta AK Parti'ye destek verenleri "troll" olmakla yaftalayan CHP Genel Başkanı'nın bu konu hakkında yapacağı açıklaması ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu bot hesaplardan medet umuyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfak mizansenli algı ve kara propaganda dolu videolarına tam gaz devam ediyor.


    Son olarak yayımladığı videoda vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına bot basıldığı ortaya çıktı.



    ABD VE AFRİKA'DAN ALGI DOLU VİDEOYA BEĞENİLER!
    Öyle ki, CHP Genel Başkanı'nın videosunu beğenenler listesine bakıldığında ABD'den ve Afrika ülkelerinden sosyal medya platformu Twitter kullanıcılarının yer aldığı gözlemlendi.


    BOT TEZGAHINDA SOMUT ÖRNEKLER
    "@vannyblack3" kullanıcı adlı bir profilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı ve yalanlarla dolu videosunu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Gerçekliği tartışılan söz konusu kullanıcının Türkçe bilmemesi ve ABD uzantılı paylaşımları dikkate alınırsa sahnelenen 'bot' tezgahı ayyuka çıkıyor.


    Fotoğrafta: KK'nın videosunu beğenen ve gerçekliği tartışılan "@vannyblack3" kullanıcısının paylaşımlarından bir kesit


    "@JeneleneClaasen" isimli bir başka Twitter kullanıcısı da Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımını beğenenler arasında.

    Afrikalı olduğu anlaşılan ve Türkçe bilmeyen söz konusu kullanıcı ya Türk siyasetine duyarlı ya da o da gerçekliği tartışılan bir bot hesap...


        Fotoğrafta: KK'nın videosunu beğenen ve gerçekliği tartışılan "@JeneleneClaasen" kullanıcısının profili


        Paylaşıma bot basılmasının bir başka örneği daha... Bu hesap ve benzeri birçok sahte profil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ucuz algı operasyonunu içeren videoyu beğendi.

        GÖRÜNTÜLENME VE BEĞENİ SAYISI
        Mutfak mizansenli ucuz algı operasyonunda sahnelenen tezgah, paylaşımın beğeni ve izlenme sayıları ile de gözler önüne serilmiş vaziyette.

        57,9 bin görüntülenme alan videonun beğeni sayısı 8592.



        BAKALIM BOTÇU KEMAL NE DİYECEK!
        Cumhur İttifakı'na destek veren hesapları sürekli troll olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımı beğenen ve paylaşan hesapların çoğunun bot hesap olması ve videonun olağının dışında bot basılarak izlenmesinin artırılmasının ortaya çıkması sonucu ne açıklama yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonunda ucuz tezgah! Bot hesaplardan medet umuyor
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