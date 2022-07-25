Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonunda ucuz tezgah! Bot hesaplardan medet umuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfak mizansenli algı ve kara propaganda dolu videolarına tam gaz devam ediyor.
Son olarak yayımladığı videoda vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına bot basıldığı ortaya çıktı.
ABD VE AFRİKA'DAN ALGI DOLU VİDEOYA BEĞENİLER!
Öyle ki, CHP Genel Başkanı'nın videosunu beğenenler listesine bakıldığında ABD'den ve Afrika ülkelerinden sosyal medya platformu Twitter kullanıcılarının yer aldığı gözlemlendi.
BOT TEZGAHINDA SOMUT ÖRNEKLER
"@vannyblack3" kullanıcı adlı bir profilin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı ve yalanlarla dolu videosunu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Gerçekliği tartışılan söz konusu kullanıcının Türkçe bilmemesi ve ABD uzantılı paylaşımları dikkate alınırsa sahnelenen 'bot' tezgahı ayyuka çıkıyor.
Fotoğrafta: KK'nın videosunu beğenen ve gerçekliği tartışılan "@vannyblack3" kullanıcısının paylaşımlarından bir kesit
"@JeneleneClaasen" isimli bir başka Twitter kullanıcısı da Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımını beğenenler arasında.
Afrikalı olduğu anlaşılan ve Türkçe bilmeyen söz konusu kullanıcı ya Türk siyasetine duyarlı ya da o da gerçekliği tartışılan bir bot hesap...