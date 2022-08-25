Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen törende konuştu. Başkan Erdoğan, "Güney sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini dünyaya ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ahlat tıpkı Malazgirt gibi uzun süre ihmal edildi. Burayı yeniden imar ve ihya ediyoruz.

Bunlar konu Ahlat olunca tam bir mankurtluk tavrıyla alaycı ve hırlayıcı bir tavır içine giriyorlar.

Ahlat ve Malazgirt medeniyetimzin tescilidir dostumuza güven düşmanımıza korku veren yerdir. Ecdadın gazadan gazaya koşarak inşa ettiği yerdir.

Bazıları bu bozkıra neden yatırım yaptığımızı anlamıyor. Kendilerine ne yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.

Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunun tescilidir.

Medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür.

Terör örgütlerinin başını Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz.

Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağından gözümüz yok.

Güney sınırlarımızı güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini dünyaya ilan ediyorum.