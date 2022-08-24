İmam Hatiplileri hedef alan Gülşen'in hadsizliği yanına kar kalmayacak: "Mezunlar dava açmalı, sonuna kadar takipçisi olacağız"

Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.
Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.
İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALAN HADSİZ SÖZLER
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.