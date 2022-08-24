İmam Hatiplileri hedef alan Gülşen'in hadsizliği yanına kar kalmayacak: "Mezunlar dava açmalı, sonuna kadar takipçisi olacağız"





ALENEN SUÇ!

Gülşen'in hadsizlikte zirve yaparak İmam Hatiplileri hedef gösterip ötekileştiren sözleri A Haber ekranlarında Avukat Mehmet Sarı tarafından değerlendirildi.



Sarı, Gülşen'in sözlerinin TCK 216'ya göre suç teşkil ettiğini belirterek bunun ifade özgürlüğü olarak masumlaştırılmaması gerektiğini belirtti.



İşte Avukat Mehmet Sarı'nın konuya ilişkin o sözleri;



Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.



Burada eğitimi kategorize ederek, İmam Hatip mezunları sapık olarak tanımlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.



Toplumsal bir kesime büyük bir hakaret var. Soruşturma çok daha genişletilmeli. Siyasal pozisyon almış sözde sanatçı kisvesi altında zihni sapık kişilerden bahsediyoruz.Bu sapık zihniyet bu tür girişimlerle toplumsal bir kesimi kaşımak istiyor. 2023 seçimlerinde bir sonuç doğurmaya dönük hareket edilmeye çalışılıyor.