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    • Güncel
    • 25.08.2022 01:40
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    • 25.08.2022 01:43
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    İmam Hatiplileri hedef alan Gülşen'in hadsizliği yanına kar kalmayacak: "Mezunlar dava açmalı, sonuna kadar takipçisi olacağız"

    Gülşen'in hadsizlikte zirve yaparak İmam Hatiplileri hedef gösterip ötekileştiren sözleri A Haber ekranlarında Avukat Mehmet Sarı tarafından değerlendirildi. Sarı, "Bu vatanın evlatlarına karşı zihni kirli kişilerden hukuki olarak hesap sorulacaktır. Diğer yönüyle İmam Hatip mezunları tazminat davası açmalılar. Milyonlarca kişi hukuk içinde bu isimlerden hesap sormalı. Türk yargısı da bu hadsiz girişimlerin hesabını sormalı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

    Gülşen’in hadsizliği yanına kar kalmayacak!

    Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

    Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere hakaret!

    Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.



    İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALAN HADSİZ SÖZLER
    Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı.

    Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.



    CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

    Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

    Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.



        ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ: "TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUZ"
        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

        Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



        ALENEN SUÇ!
        Gülşen'in hadsizlikte zirve yaparak İmam Hatiplileri hedef gösterip ötekileştiren sözleri A Haber ekranlarında Avukat Mehmet Sarı tarafından değerlendirildi.

        Sarı, Gülşen'in sözlerinin TCK 216'ya göre suç teşkil ettiğini belirterek bunun ifade özgürlüğü olarak masumlaştırılmaması gerektiğini belirtti.

        İşte Avukat Mehmet Sarı'nın konuya ilişkin o sözleri;

        Bu bir suç teşkil eden durumdur. Halkın bir kesimini kin ve nefret suçuyla ötekileştirme söz konusu. Türk Ceza Kanunu'nda bu durum cezalandırılır. İfade özgürlüğü için eleştiri olmalı söylenen şey ve kin, nefret söz konusu olmamalı.

        Burada eğitimi kategorize ederek, İmam Hatip mezunları sapık olarak tanımlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

        Toplumsal bir kesime büyük bir hakaret var. Soruşturma çok daha genişletilmeli. Siyasal pozisyon almış sözde sanatçı kisvesi altında zihni sapık kişilerden bahsediyoruz.Bu sapık zihniyet bu tür girişimlerle toplumsal bir kesimi kaşımak istiyor. 2023 seçimlerinde bir sonuç doğurmaya dönük hareket edilmeye çalışılıyor.



        İMAM HATİPLİLER TAZMİNAT DAVASI AÇMALI
        Bu vatanın evlatlarına karşı zihni kirli kişilerden hukuki olarak hesap sorulacaktır. Diğer yönüyle İmam Hatip mezunları tazminat davası açmalılar. Milyonlarca kişi hukuk içinde bu isimlerden hesap sormalı. Türk yargısı da bu hadsiz girişimlerin hesabını sormalı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

        YANINA KAR KALMAYACAK
        Bedenini açmak suretiyle sanatçılık kisvesi altında ortaya çıkan kişiler var. Rol model olması gereken kişiler toplumu ayrıştırmaya çalışıyor. Bunlar yapanın yanına kar kalmayacak.
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        Haberler Güncel İmam Hatiplileri hedef alan Gülşen'in hadsizliği yanına kar kalmayacak: "Mezunlar dava açmalı, sonuna kadar takipçisi olacağız"
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