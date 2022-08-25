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    • 25.08.2022 16:31
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    CHP'li isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'helalleşeceğiz' söylemiyle siyaset yaparken CHP'li isimler başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı kitap fuarında skandal ifadeler kullandı. Ali Mahir Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu." dedi. Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ile TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Tehdit hakaret sokak çağrısı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'helalleşeceğiz' söylemiyle siyaset yaparken CHP'li isimler başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor.

    5. Edremit Kitap Fuarı'na katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır skandal ifadelerle AK Partiyi hedef aldı.

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    "YARGILANACAKLAR ASLA AF YOK BUNU BİLİN"
    İktidara geldikleri zaman bütün bakanları ve milletvekillerini yargılayacaklarını söyleyen Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu. Ona af yok, ona asla af yok bunu bilin." ifadelerini kullandı.

    TEHDİT EDEN SADECE BAŞARIR DEĞİL!
    Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ, CHP'li Mehmet Tüm ve TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.

    GAZETECİ YAVUZ SELİM DEMİRAĞ: MUTLAKA YARGILYACAĞIZ
    Yavuz Selim Demirağ da AK Partilileri hedef alarak şu skandal ifadeleri kullandı:

    "Numara yapıyor, önümüzdeki günlerde yargılanacak ya şimdi benim akli melekelerim yerinde değil diye rapor alıcak. Vallahi de billahi de sadece o mu malum bir zat var yarın o o da yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, akli dengesi yerinde değil bunları yargılayamazsınız diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız."

        ERKAN BAŞ HAKRET YAĞDIRDI: FAŞİST, YOBAZ
        TİP'li Ekan Baş da hakaret dilini seçerek, "Bu işi bitirmek üzereyiz bu ceberrut faşist, yobaz iktidardan kurtulmak üzereyiz eğer hata yapmazsak" dedi.

        CHP'Lİ TÜM'DEN SOKAK ÇAĞRISI
        Yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ise, "Faşizme karşı birleşmeyenlerin faşismin zindanlarında buluşurlar. Yanyana durmalıyız sokağı da kullanmayı bilmeliyiz yoksa güç alırlar" şeklinde sokak çağrısı yaptı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
        CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları." skandal ifadelerle tehdit ve hakarette bulundu.
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