CHP'li isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler

CHP'Lİ TÜM'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ise, "Faşizme karşı birleşmeyenlerin faşismin zindanlarında buluşurlar. Yanyana durmalıyız sokağı da kullanmayı bilmeliyiz yoksa güç alırlar" şeklinde sokak çağrısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları." skandal ifadelerle tehdit ve hakarette bulundu.