CHP'li Cemal Emir'den Başkan Erdoğan'a ve millete tehdit: Bunların kökünü kazıyacağız... Skandala tepkiler yükseliyor

Hotaman, "AK Parti mensubu olarak bu tarz densiz, hadsiz ve bir o kadar seviyesiz şahsın talihsiz açıklamasını esefle kınıyorum." dedi.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Sayın Halil Hotaman şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sayın Başkan unutma ki 'korkutacağız, susturacağız, yıldıracağız' ve hatta 'kökünü kazıyacağız' dediğiniz kişiler bugüne kadar bu ülke için diyet ödemiş, son olarak 15 Temmuz gecesi tanklara, mermilere gövdesini siper etmiş, şehit ve gazi olmuş insanlardır. Korkutabileceğiniz, susturabileceğiniz, yıldırabileceğiniz kişiler çok uzakta değil bizzat kendi çevrenizde bulunanlar ve hatta 15 Temmuz gecesi korkarak saklanan parti yöneticilerinizdir."

"Size tavsiyemiz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve kendi siyasi düşüncenizi paylaşmayan insanları tehdit etmek yerine ülkemize, şehrimize ve ilçemize, vatandaşlarımıza fayda sağlayacak siyaset üretmek ve bu bağlamda söylemlerde bulunmanızdır. Çünkü karşınızda korku, tehdit ve faydasız cümlelerinize pabuç bırakacak bir teşkilat olmadığını biliniz. Ankara genelinde 750 binden fazla ilçemiz Etimesgut'ta ise 65 binin üzerinde kayıtlı, bu sayılardan kat be kat fazlası da kayıtlı olmayan teşkilat mensuplarımız ve gönüldaşlarımızla buradayız, hazırız. CHP Etimesgut İlçe Başkanının yakışıksız, seviyesiz, açıklamalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

YILMAZER: "BU NECİS SÖZLERİ CHP'NİN BU KENDİNİ BİLMEZ TOY SİYASETÇİSİNE MİSLİYLE İADE EDİYORUM"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer de skandala sert tepki gösterdi.

Yılmazer, "Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylemiş. CHP'nin Etimesgut İlçe Başkanı'nın sözlerini şiddetle kınıyorum. Bu adamın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söylediği bu sözler kabul edilemez. CHP zihniyetinin bu nobran cümlelerini milletimiz bilmektedir. Biz 1946'dan beri bu zihniyeti sandığın derinlerine defalarca gömen bu millet hiç merak etmesin bu şımarık ve hoyrat üslupları görünce bir daha hiç çıkmayacak şekilde CHP'yi ve zihniyetini tarihin derinliklerine gömecektir. Bu hadsiz adam edebiyle konuşmalı aksi takdirde onun anladığı dilden de konuşmasını iyi biliriz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ve bu ülkede 20 yıldır siyasi destan yazan bu ülkenin milli kurucu varlığına yönelen bu necis sözleri CHP'nin bu kendini bilmez toy siyasetçisine misliyle iade ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNAL: "HALKIN TEVECCÜHÜYLE İKTİDAR OLAN BİR PARTİYE VE ONA OY VEREN MİLYONLARCA SEÇMENE HAKARET"

MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilen Sayın Cemal Emir delegelere yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında, Cumhur ittifakımızın ortağı AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, haddini aşan, siyasi etiğe sığmayan ifadeler kullanmıştır."

"CHP İlçe Başkanının bu talihsiz sözleri ne demokratik tavır, ne eleştiri, ne de şiddetli bir tepkinin çok üzerindedir. Siyasi nezaketsizliktir, hoşgörüsüzlüktür, kendisinden başka diğer siyasi partileri yok saymaktır, halkın teveccühüyle iktidar olan bir partiye ve ona oy veren milyonlarca seçmene hakarettir. Halkın yüzde 53'üne yakın oyunu alan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik büyük bir saygısızlıktır. Asla kabul edilecek bir durum değildir."

"İktidara demokratik yollarla gelmenin yolu bellidir, bu da her 5 yılda bir yenilenen seçimlerdir. Bir iktidarı, siyasi partiyi iktidardan indirmek istiyorsanız halka projeleriniz anlatıp sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaksınız."

"Bu şekilde kin nefret söylemleri kimseye fayda getirmeyecektir. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı söylemler ülkemize her zaman zarar vermiştir, asla katkı sağlamamıştır. Bu kışkırtıcı, nefret söylemlerin sonuçlarını çok ağır bedellerle ödedik. Ülke olarak farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi ön plana çıkaran, birleştirici, kucaklayıcı söylemlere ihtiyacımız var. Biz 83 milyon; Türk'ü, Kürdü, sağcısı, solcusu, alevisi sünnisi, lazı çerkeziyle Ayyıldız'lı Türk Bayrağı'nın altında vatanımıza, milletimize bağlı yaşıyoruz. Ecdadımızın kanla suladığı bu kutsal topraklardan kimsenin kimseyi korkutmaya, kazımaya, yıldırmaya hakkı yoktur. Hele ki, Atatürk'ün Partisi olduğu iddiasıyla yola çıkan bir partinin, Atatürk'ün kurduğu Etimesgut'ta bu nefret söylemlerini kullanmaya hiç hakkı yoktur."

"Sayın Emir'in bu talihsiz konuşmasını, siyasi tecrübesizliğine, o anki siyasi atmosferin heyecanına yormak istiyorum. İlçe delegelerinin tamamını toplayıp, oy birliğiyle ilçe başkanını olmayı beceremeyen bir ilçe başkanının, Cumhur ittifakına, Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söylemesi tam anlamıyla siyasi beceriksizliğe kılıf bulmaktan öteye gidemez."

"ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI BU HASTALIKLI ZİHNİYETİ PARTİYE BİLE SOKMAZDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal: "CHP'liler siyaseti seviyesizleştirmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. CHP'li İlçe Başkanının söylemi; içlerindeki öfkeyi, kıskançlığı bastıramamaktan kaynaklıdır. Halkı koyun yerine koyan bu zihniyet gerekli dersi her zamanki gibi yine sandıkta alacaktır. Atatürk hayatta olsaydı eğer... Şu anki CHP Milli Mücadeleyi yapan, ülkeyi kurtaran zihniyetten fersah fersah uzaktadır. Atatürk hayatta olsaydı bu hastalıklı zihniyeti Partiye bile sokmazdı."