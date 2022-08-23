Fondaş ağı: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın eşi Sebla Başarır, Halk TV'nin avukatı çıktı!

"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

MERDAN YANARDAĞ DOĞRULAR

İnce'nin meydan okuması sonrası fonlanan kanallardan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce ile giriştiği tartışma sonrası CHP tarafından fonlandıklarını itiraf etmek zorunda kaldı ve "Hizmet karşılığı bedel alıyoruz" dedi.