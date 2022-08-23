Fondaş ağı: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın eşi Sebla Başarır, Halk TV'nin avukatı çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi ve Halk TV arasında kurulan 'fondaş ağı' bir kez daha ifşa oldı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz hafta fondaş medyanın CHP ve İYİ Parti'den para alarak tetikçilik yaptığını gündeme getirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saydı.
"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.
MERDAN YANARDAĞ DOĞRULAR
İnce'nin meydan okuması sonrası fonlanan kanallardan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce ile giriştiği tartışma sonrası CHP tarafından fonlandıklarını itiraf etmek zorunda kaldı ve "Hizmet karşılığı bedel alıyoruz" dedi.
CHP-HALK TV İLİŞKİSİ BİR KEZ DAHA İFŞA OLDU
Yaşananlar sonrası Halk TV ve CHP arasındaki ilişkinin yeni bir boyutu daha ortaya çıktı.
ALİ MAHİR BAŞARIR'IN EŞİ SEBLA ÖZTÜRK BAŞARIR HALK TV'NİN AVUKATI ÇIKTI
Türk ordusu için 'Katar'a satılmış' diyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın eşi Sebla Öztürk Başarır'ın Halk TV'nin avukatı olduğu ortaya çıktı.