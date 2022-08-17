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    • 17.08.2022 18:55
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    CHP'lilerden skandal sokak çağrısı! Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler

    Son dakika haberi! Buldukları her fırsatta halkı sokağa davet ederek ülkede iç karışıklık çıkarmak isteyen CHP'nin Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş, CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenleği kitap fuarında skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldılar. CHP'lilerin sokak çağrısı akıllara Türkiye'nin ekonomisine milyarca dolar zarar veren Gezi olaylarını getirdi. Jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği sonuç olarak tarih boyunca birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye'de, sadece Gezi olaylarının ekonomik maliyeti 100'lerce milyar doları bulmuştu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    CHP’lilerden skandal sokak çağrısı!

    Buldukları her fırsatta halkı sokağa davet ederek ülkede iç karışıklık çıkarmak isteyen CHP'nin Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş, CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenleği kitap fuarında skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldılar.

    SOKAK ÇAĞRISI YAPTILAR


    Cumhur İttifakı'na karşı sokağın kullanılmasını gerektiğini belirterek adeta AK Parti'yi tehdit eden Tüm, "Ve her şeyden önce sokağı da kullanmasını bilmeliyiz. Faşizme karşı sokağı boş bırakırsanız oradan kesinlikle güç alırlar. Biz cesaretli olmalıyız." ifadeleri kullandı.




    AK PARTİ'NİN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÖRMEZDEN GELDİ
    "Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise, Tayyip gibi bir lider başta ise hepimiz birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu ülkede Kürt sorunu için, aleviler için bu ülkede ezilen mağdur olan işçiler için yan yana durmak zorundayız."     diyerek AK Parti hükümetini icraatlerini görmezden gelen Tüm'den sonra konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akbaş ise, Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyerek hakaret etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
        Akbaş, "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları." dedi.

        CHP'lilerin sokak çağrısı akıllara Türkiye'nin ekonomisine milyarca dolar zarar veren Gezi olaylarını getirdi.

        GEZİ EN BÜYÜK TAHRİBATI EKONOMİYE VERDİ
        Jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği sonuç olarak tarih boyunca birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye'de, sadece Gezi olaylarının ekonomik maliyeti 100'lerce milyar doları buldu.

        GEZİ ETKİSİ İLE BORSA DÜŞTÜ, DOLAR VE FAİZ FIRLADI
        Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, mayıs 2013'te gördüğü en yüksek seviye rekorunu 93.398,33 puana taşımış, Gezi olayları sonrasında ise hızlı bir düşüş trendine girmişti.

        Endeksin mayıs ayının sonunda başladığı düşüşü aralıklı olarak 3 ay devam ederken, bu dönemde hisselerin fiyatı ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Kayıplar dolar bazında ise yüzde 40'a yaklaşırken, Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay süren dönemde halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri 163 milyar lira gerileyerek 480 milyar liraya indi.

        Gezi olayları öncesinde 1,70-1,80 bandında hareket eden dolar/TL, 2,39'a kadar devam eden bir ralli sürecine girerken, söz konusu yükseliş sonucu TCMB, Ocak 2014'te 550 baz puanlık faiz artırımına gitti.

        Öte yandan Mayıs 2013'te yüzde 4,61 ile tarihi düşük seviyelerine gerileyen tahvil faizleri ise olayların neden olduğu kurdaki yükseliş, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve yabancı yatırımcıların satışları ile 3 ayda yüzde 9,25 ile yaklaşık iki katına yükseldi.

            ENFLASYON VE İŞSİZLİK YÜKSELDİ
            Gezi olayları öncesinde yüzde 6,13'e kadar gerileyen yıllık enflasyon, sonraki 3 ayda yüzde 8,88'e kadar yükselirken, işsizlik oranı da artış trendine giren önemli göstergelerden biri oldu.

            Olaylar öncesinde yüzde 9 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir yılda yüzde 10 sınırına, ardından yüzde 10,6'ya kadar çıktı.

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