CHP'lilerden skandal sokak çağrısı! Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler

CHP'lilerin sokak çağrısı akıllara Türkiye'nin ekonomisine milyarca dolar zarar veren Gezi olaylarını getirdi.



GEZİ EN BÜYÜK TAHRİBATI EKONOMİYE VERDİ

Jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği sonuç olarak tarih boyunca birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye'de, sadece Gezi olaylarının ekonomik maliyeti 100'lerce milyar doları buldu.

GEZİ ETKİSİ İLE BORSA DÜŞTÜ, DOLAR VE FAİZ FIRLADI

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, mayıs 2013'te gördüğü en yüksek seviye rekorunu 93.398,33 puana taşımış, Gezi olayları sonrasında ise hızlı bir düşüş trendine girmişti.