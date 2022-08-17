CHP'lilerden skandal sokak çağrısı! Başkan Erdoğan'a hakaret ettiler

Buldukları her fırsatta halkı sokağa davet ederek ülkede iç karışıklık çıkarmak isteyen CHP'nin Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş, CHP'li Edremit Belediyesi'nin düzenleği kitap fuarında skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldılar.
SOKAK ÇAĞRISI YAPTILAR
Cumhur İttifakı'na karşı sokağın kullanılmasını gerektiğini belirterek adeta AK Parti'yi tehdit eden Tüm, "Ve her şeyden önce sokağı da kullanmasını bilmeliyiz. Faşizme karşı sokağı boş bırakırsanız oradan kesinlikle güç alırlar. Biz cesaretli olmalıyız." ifadeleri kullandı.
AK PARTİ'NİN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÖRMEZDEN GELDİ
"Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise, Tayyip gibi bir lider başta ise hepimiz birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu ülkede Kürt sorunu için, aleviler için bu ülkede ezilen mağdur olan işçiler için yan yana durmak zorundayız." diyerek AK Parti hükümetini icraatlerini görmezden gelen Tüm'den sonra konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Akbaş ise, Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyerek hakaret etti.