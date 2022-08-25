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CHP'li isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarır'dan skandal ifadeler

CHP'li isimlerden AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit! Ali Mahir Başarır'dan skandal ifadeler
25.08.2022 16:27

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İşte meselenin aslı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'helalleşeceğiz' söylemiyle siyaset yaparken CHP'li isimler başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı kitap fuarında skandal ifadeler kullandı. Ali Mahir Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu." dedi. Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ile TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.

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