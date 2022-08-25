Gurbetçi aileden İYİ Parti heyetine Başkan Erdoğan'ın sözleriyle yanıt! Teypten dinletti

"BİZİM TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN PARTİLERLE İŞİMİZ OLMAZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla İYİ Parti heyetine cevap verdiklerini ifade eden gurbetçi vatandaş Ayşe Nermin Tok, "İYİ Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle işbirliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz. Onlar geldiği zaman gördük ve dedik ki en güzel cevabı Cumhurbaşkanımızı konuşmasıyla vereceğiz dedik, açtık sesi ve onlara gereken cevap verildi. Biz sonuna kadar Erdoğan'ın yanındayız" dedi.





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Kapıkule Sınır Kapısında sıra bekleyen gurbetçi Yaşar Tok da gereken cevabı araç teybinden açtığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla verdiğini belirtti.

Gurbetçi aileden İYİ Parti heyetine tokat gibi cevap | VİDEO