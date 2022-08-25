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    • 25.08.2022 18:06
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    Gurbetçi aileden İYİ Parti heyetine Başkan Erdoğan'ın sözleriyle yanıt! Teypten dinletti

    Algı turuna çıkan İYİ Partili isimlerin son adresi Kapıkule Sınır Kapısı oldu ancak İYİ Partili isimler Türkiye hakkında kötü sözler duymak isterken şok oldu. Gurbetçi bir aile Kapıkule Sınır Kapısında dönüş yolunda olan İYİ Parti heyetine araç teybinden Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla cevap verdi. Daha sonra açıklama yapan aile, "İYİ Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle işbirliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti ses ver!

    İYİ Parti heyeti Edirne'de partisinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz başkanlığında gurbetçileri dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısında ziyarette bulundu.

    Gerçekleştirilen basın açılamasının ardından Kapıkule'de yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için sıra bekleyen gurbetçi araçlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ve beraberindekilere gurbetçi aile Başkan Erdoğan'ın konuşmasını araç teybinden açarak yanıt verdi.

    "BİZİM TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN PARTİLERLE İŞİMİZ OLMAZ"
    Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla İYİ Parti heyetine cevap verdiklerini ifade eden gurbetçi vatandaş Ayşe Nermin Tok, "İYİ Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle işbirliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz. Onlar geldiği zaman gördük ve dedik ki en güzel cevabı Cumhurbaşkanımızı konuşmasıyla vereceğiz dedik, açtık sesi ve onlara gereken cevap verildi. Biz sonuna kadar Erdoğan'ın yanındayız" dedi.



    "İNŞALLAH 2023 YILINDA BUNLARA HAYIRLI YOLCULUKLAR DİYECEĞİZ"
    Kapıkule Sınır Kapısında sıra bekleyen gurbetçi Yaşar Tok da gereken cevabı araç teybinden açtığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla verdiğini belirtti.

    Gurbetçi aileden İYİ Parti heyetine tokat gibi cevap | VİDEO

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