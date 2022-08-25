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    • 25.08.2022 09:55
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    • 25.08.2022 10:04
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    6 benzemezin kaderi HDP'nin elinde: Masa dağılabilir

    İlk tur görüşmeleri tamamlayan altı benzemezin adaylık düğümü yine çözülemedi. Destekçileri ve fondaş medyayı bile canından bezdiren altılı masanın, aday adayları için isimler adeta havada uçuşuyor. Kendi ismini sürekli gündemde Kılıçdaroğlu, fırsat kollayan İmamoğlu, sessiz sakin pusuda bekleyen Yavaş ve Abdullah Gül gibi masa dışı aktörler. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, masanın kaderinin HDP'nin elinde olduğunu belirterek, sağ-muhafazakâr kökenli 5 parti ile CHP'deki Kemalistlerin, duruma itirazı durumunda masanın dağılabileceğini söyledi.

    6 benzemezin kaderi HDP’nin elinde

    Altı benzemezin kurduğu masadan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Adaylık için geçen isimlerden hiçbirinde anlaşamayan partilerin, destekçilerini bile bezdirdi. Yapılan görüşmeler sonunda adaylık için kararı, masaya altından dahil HDP'nin vermesi bekleniyor. Sabah gazetesi Mehmet Barlas, duruma itiraz edecek masanın muhafazakar partileri ve Kemalist seçmenin pamuk ipliğine bağlı ortaklığın dağılmasına neden olacağını söyledi.

    CHP VE İYİ PARTİ'NİN ARASI GERİLDİ
    Mehmet Barlas adaylık düğümünün çözümü için HDP'ye dikkatleri çekti.

    HDP'nin onayı olmaksızın aday belirleyemeyceklerini söyleyen Barlas, gelen tepkiler nedeniyle masanın devrileceğini şu sözlerle köşesine taşıdı:
    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gençlerle birlikte Kocatepe'ye çıkacakmış. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunu anmak için astırdığı afişlerde Yunanistan'a göz kırpması, CHP ile İyi Parti'nin arasını gerdi.

    EKREM VE MANSUR'UN ŞANSI
    İyi Parti hâlâ Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığı konusunda sessizliğini koruyor. Bazı CHP ve İyi Partililer de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda seslerini yükseltiyorlar.

    Altılı masanın cumhurbaşkanlığı için ilk aday adayları olan Ekrem İmamoğlu, doğal felaketlerde İstanbul'da olmaması ve fevri çıkışları sebebiyle gözden düştü.

    Ancak Mansur Yavaş, medyada fazla yer almadığı ve sessizliğini koruduğu için hâlâ gizemini koruyor. Mansur Yavaş meydanlara çıktığında gizemli havanın bozulacağını ve liderlik vasıflarıyla uzaktan yakından ilgisinin olmadığının anlaşılacağını söyleyenler hiç de az değil.

        HDP'NİN TUTUMU MASAYI DAĞITABİLİR
        Muhalif seçmende ise aday belirlemekte zorlanan 6'lı masaya tepki sesleri yükselmeye başladı. Anketlerde Erdoğan'ın oyu artarken, kararsız seçmenlerin istikrardan yana oy kullanacağı yönünde önemli sinyaller geliyor.

        Tabii Mansur Yavaş'ın gizeminden daha fazla merak edilen şey ise HDP'nin tutumunun ne olacağı.

        Özetle 6'lı masanın kaderi, HDP'nin elinde. Masayı oluşturan sağ-muhafazakâr kökenli 5 parti ile CHP'deki Kemalistler, HDP'nin dayatması konusunda ne düşünüyorlar acaba? Masa devrilirse hiç sürpriz olmasın.

        HDP'DEN ADAY RESTİ
        Barlas'ın yazdığı gibi HDP'nin ortak aday konusunda bastırdığı biliniyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Akşener'in adaylığını şu sözlerle reddetmişti: Türkiye'yi yönetecek kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor.

        Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in üstünü çizen HDP yönetimi, kendi istedikleri aday çıkmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gidecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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