6 benzemezin kaderi HDP'nin elinde: Masa dağılabilir

Altı benzemezin kurduğu masadan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Adaylık için geçen isimlerden hiçbirinde anlaşamayan partilerin, destekçilerini bile bezdirdi. Yapılan görüşmeler sonunda adaylık için kararı, masaya altından dahil HDP'nin vermesi bekleniyor. Sabah gazetesi Mehmet Barlas, duruma itiraz edecek masanın muhafazakar partileri ve Kemalist seçmenin pamuk ipliğine bağlı ortaklığın dağılmasına neden olacağını söyledi.
CHP VE İYİ PARTİ'NİN ARASI GERİLDİ
Mehmet Barlas adaylık düğümünün çözümü için HDP'ye dikkatleri çekti.
HDP'nin onayı olmaksızın aday belirleyemeyceklerini söyleyen Barlas, gelen tepkiler nedeniyle masanın devrileceğini şu sözlerle köşesine taşıdı:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gençlerle birlikte Kocatepe'ye çıkacakmış. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunu anmak için astırdığı afişlerde Yunanistan'a göz kırpması, CHP ile İyi Parti'nin arasını gerdi.
EKREM VE MANSUR'UN ŞANSI
İyi Parti hâlâ Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığı konusunda sessizliğini koruyor. Bazı CHP ve İyi Partililer de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda seslerini yükseltiyorlar.
Altılı masanın cumhurbaşkanlığı için ilk aday adayları olan Ekrem İmamoğlu, doğal felaketlerde İstanbul'da olmaması ve fevri çıkışları sebebiyle gözden düştü.
Ancak Mansur Yavaş, medyada fazla yer almadığı ve sessizliğini koruduğu için hâlâ gizemini koruyor. Mansur Yavaş meydanlara çıktığında gizemli havanın bozulacağını ve liderlik vasıflarıyla uzaktan yakından ilgisinin olmadığının anlaşılacağını söyleyenler hiç de az değil.