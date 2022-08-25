6 benzemezin kaderi HDP'nin elinde: Masa dağılabilir

Altı benzemezin kurduğu masadan ilk tur görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Adaylık için geçen isimlerden hiçbirinde anlaşamayan partilerin, destekçilerini bile bezdirdi. Yapılan görüşmeler sonunda adaylık için kararı, masaya altından dahil HDP'nin vermesi bekleniyor. Sabah gazetesi Mehmet Barlas, duruma itiraz edecek masanın muhafazakar partileri ve Kemalist seçmenin pamuk ipliğine bağlı ortaklığın dağılmasına neden olacağını söyledi.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ARASI GERİLDİ

Mehmet Barlas adaylık düğümünün çözümü için HDP'ye dikkatleri çekti.

HDP'nin onayı olmaksızın aday belirleyemeyceklerini söyleyen Barlas, gelen tepkiler nedeniyle masanın devrileceğini şu sözlerle köşesine taşıdı:

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gençlerle birlikte Kocatepe'ye çıkacakmış. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunu anmak için astırdığı afişlerde Yunanistan'a göz kırpması, CHP ile İyi Parti'nin arasını gerdi.