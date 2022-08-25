Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2022 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2022 10:42
    ABONE OL

    Yunan ateşle oynuyor: Ege'de uçaklarımıza radar kilidiyle taciz

    Son dakika haberleri...2 gün önce Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Anında karşılık verilen tacizin ardından Yunan ataşe, Milli Savunma Bakanlığına çağrılarak gerekli tepki gösterildi. Yaşanan krizden ders almayan Yunanistan, bu kez Ege Denizi'nde NATO görevi gerçekleştiren Türk savaş uçaklarına tacizde bulundu.

    Yunan’dan Ege’de uçaklarımıza taciz

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

    Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.

    NATO GÖREVLERİNİ HEDEF ALIYOR
    "Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti.

    GERÇEKLERİ YANSITMIYOR
    Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini belirten bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

    Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bu davranışının kesinlikle NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığı ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını da kaydetti.

        İLK TACİZ DOĞU AKDENİZ'DE
        Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

        Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağırılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan’dan Ege’de uçaklarımıza taciz
        Haberler Güncel Yunan ateşle oynuyor: Ege'de uçaklarımıza radar kilidiyle taciz
            SON DAKİKA