Yunan ateşle oynuyor: Ege'de uçaklarımıza radar kilidiyle taciz

GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini belirten bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.