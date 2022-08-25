25 aydır gizemini koruyan soru: Bay Kemal'in kulağına kimler 'Dostlarımızla iktidar olacağız' palavrasını üfledi

Altı benzemezin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına devirmek motivasyonuyla bir araya geldiği masadan ilk tur görüşmeler sonunda herhangi bir karar alınamadı. Ortak aday noktasında hiçbir isim üzerinde uzlaşıya varamayan masaya dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, krize dair farklı bir noktaya dikkatleri çekti.

DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ?

2020 yılı Temmuz ayının son günlerindeki 37. Kurultay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" cümlesini söyledi. Parti üyeleri ve delegeleri şaşkına çeviren bu açıklamanın nedeni neydi? Kim yada kimler Kılıçdaroğlu'nu tek başına iktidar olamayacağına inandırdı?