25 aydır gizemini koruyan soru: Bay Kemal'in kulağına kimler 'Dostlarımızla iktidar olacağız' palavrasını üfledi

Altı benzemezin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına devirmek motivasyonuyla bir araya geldiği masadan ilk tur görüşmeler sonunda herhangi bir karar alınamadı. Ortak aday noktasında hiçbir isim üzerinde uzlaşıya varamayan masaya dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, krize dair farklı bir noktaya dikkatleri çekti.
DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ?
2020 yılı Temmuz ayının son günlerindeki 37. Kurultay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" cümlesini söyledi. Parti üyeleri ve delegeleri şaşkına çeviren bu açıklamanın nedeni neydi? Kim yada kimler Kılıçdaroğlu'nu tek başına iktidar olamayacağına inandırdı?
İşte Okan Müderrisoğlu'nun işaret ettiği önemli detay:
Ne olduysa, 2020 yılı Temmuz ayının son günlerindeki 37. Kurultay'da oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" deyiverdi. Delegeler bir an donup kaldı. Şaşkınlıktan birbirine baktı.
O mesele 25 aydır gizemini koruyor.
"Kemal Bey'i, tek başına hükümete gelemeyeceğine kim ya da kimler ikna etti? Dostlarını kimler seçti?"
Bu soru, hakiki manada karşılığını bulmadıkça, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, daha doğrusu kim ya da kimler tarafından belirleneceği konusunda hüküm kurmak yanıltıcı olur.
ZAMAN DEĞİŞSE DE OYUN DEĞİŞMİYOR
Demokrasilerin özgün yanı şeffaf seçimlerdir. Ama demokratik sistemlerin eşsiz yönü seçimle işbaşına gelinmesi kadar seçimle iktidar değişiminden geçer. Bu açıdan bakıldığında...
Siyasi rekabet adına, topluma alternatif sunmak adına, farklı fikir ve beklentilerin sandıkta karşılanması adına, 6'lı masa kurulması hafife alınamaz.
Gel gör ki...
"Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor."
İster, cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura bıraktırmak ve hatta seçimi kazanmak uğruna olsun isterse parlamento çoğunluğunu elde etme motivasyonuna dayansın...
Ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partiler, milli muhalefet kimliğini bırakır, yabancı misyonlardan, örtülü operasyonlardan medet umarsa... O zaman "siyaset mühendisliğinden" bahsedilir. Sadece bu durum bile Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki "antiemperyalist ruha" saygısızlık olur.