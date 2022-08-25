Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2022 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2022 09:24
    ABONE OL

    25 aydır gizemini koruyan soru: Bay Kemal'in kulağına kimler 'Dostlarımızla iktidar olacağız' palavrasını üfledi

    Altılı masanın başkan adayı hala ortaya çıkmış değil. Peki ilk tur toplantılar sona ererken adaylık krizi neden çözülemedi? Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, süregiden krizle ilgili farklı bir noktaya değindi. Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin kongresinde söylediği ve delegeleri şaşkınlığa uğratan, "Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" cümlesine dikkati çekerek, Kılıçdaroğlu'nu tek başına iktidar olamayacağına ikna edenlerin önemli olduğunu vurguladı. Müderrisoğlu, bu isim yada isimlerin bilinmeksizin masanın aday krizinin arkasındaki nedenlerinin anlaşılamayacağını söyledi.

    Bay Kemal’in ’dostlarımızla iktidar olacağız’ palavrası

    Altı benzemezin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına devirmek motivasyonuyla bir araya geldiği masadan ilk tur görüşmeler sonunda herhangi bir karar alınamadı. Ortak aday noktasında hiçbir isim üzerinde uzlaşıya varamayan masaya dair tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi Okan Müderrisoğlu, krize dair farklı bir noktaya dikkatleri çekti.

    DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ?
    2020 yılı Temmuz ayının son günlerindeki 37. Kurultay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" cümlesini söyledi. Parti üyeleri ve delegeleri şaşkına çeviren bu açıklamanın nedeni neydi? Kim yada kimler Kılıçdaroğlu'nu tek başına iktidar olamayacağına inandırdı?

    İşte Okan Müderrisoğlu'nun işaret ettiği önemli detay:
    Ne olduysa, 2020 yılı Temmuz ayının son günlerindeki 37. Kurultay'da oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla ilk seçimlerde iktidar olacağız" deyiverdi. Delegeler bir an donup kaldı. Şaşkınlıktan birbirine baktı.

    O mesele 25 aydır gizemini koruyor.

    "Kemal Bey'i, tek başına hükümete gelemeyeceğine kim ya da kimler ikna etti? Dostlarını kimler seçti?"

    Bu soru, hakiki manada karşılığını bulmadıkça, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, daha doğrusu kim ya da kimler tarafından belirleneceği konusunda hüküm kurmak yanıltıcı olur.

    ZAMAN DEĞİŞSE DE OYUN DEĞİŞMİYOR
    Demokrasilerin özgün yanı şeffaf seçimlerdir. Ama demokratik sistemlerin eşsiz yönü seçimle işbaşına gelinmesi kadar seçimle iktidar değişiminden geçer. Bu açıdan bakıldığında...

    Siyasi rekabet adına, topluma alternatif sunmak adına, farklı fikir ve beklentilerin sandıkta karşılanması adına, 6'lı masa kurulması hafife alınamaz.

    Gel gör ki...

    "Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor."

    İster, cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura bıraktırmak ve hatta seçimi kazanmak uğruna olsun isterse parlamento çoğunluğunu elde etme motivasyonuna dayansın...

    Ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partiler, milli muhalefet kimliğini bırakır, yabancı misyonlardan, örtülü operasyonlardan medet umarsa... O zaman "siyaset mühendisliğinden" bahsedilir. Sadece bu durum bile Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki "antiemperyalist ruha" saygısızlık olur.

        ALTI BENZEMEZİN ADAYLIK ÇIKMAZI
        Müderrisoğlu'nun yazısında belirttiği siyasi mühendislikle bir araya gelen 6'lı masanın adaylık krizinin nasıl son bulacağı ise hala meçhul. Kendi ismi kurmayları vasıtasıyla ön plana çıkaran Bay Kemal bir yandan da, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekarte etmeye çalışıyor.

        İYİ Parti ile birlikte küçük ortaklar Deva ve Gelecek ise, Bay Kemal ismine sıcak bakmıyor. Abdullah Gül gibi dış aktörler ve 6+1'in 1'i HDP'nin dışarıdan salvoları da krizi içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

        Gelinen son noktada masa artık dağılma noktasına gelirken, fondaş medyada bile isyan sesleri yükselmiş durumda.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bay Kemal’in ’dostlarımızla iktidar olacağız’ palavrası
        Haberler Güncel 25 aydır gizemini koruyan soru: Bay Kemal'in kulağına kimler 'Dostlarımızla iktidar olacağız' palavrasını üfledi
            SON DAKİKA