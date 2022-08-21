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    • 21.08.2022 21:15
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    Eşgalsiz masa emsalsiz kaos! 6 kez bir araya geldiler tek bir isim bile veremediler: Ortak aday tiyatrosu

    6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masa ittifakındaki aday kaosu sürüyor. üçük hesap ve kavgalar gölgesinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. 6. kez bir araya gelen masadan yine aday ismi çıkmadı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamadaki 'ortak aday' vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Eşgalsiz masa hala isim çıkaramadı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday olacağına dair sinyaller verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.



    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.



        6. KEZ BİR ARAYA GELDİLER
        Masadaki kaos, küçük hesap ve kavgalar gölgesinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

        Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, partinin genel merkezinin girişinde karşıladı.



        YİNE İSİM ÇIKMADI: ORTAK ADAY MESAJI
        Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki sene yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday belirleneceği ifade edildi.

        6 parti tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

        "Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı" hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacaktır."
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        Haberler Güncel Eşgalsiz masa emsalsiz kaos! 6 kez bir araya geldiler tek bir isim bile veremediler: Ortak aday tiyatrosu
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