Eşgalsiz masa emsalsiz kaos! 6 kez bir araya geldiler tek bir isim bile veremediler: Ortak aday tiyatrosu





YİNE İSİM ÇIKMADI: ORTAK ADAY MESAJI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki sene yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday belirleneceği ifade edildi.



6 parti tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı" hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacaktır."