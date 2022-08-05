FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in prensi Mehmet Gündem'in ifadesine ulaşıldı

Yunanistan son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan terör örgütü üyelerini sınırdan itse de, FETÖ üyeleri başta olmak üzere terör örgütü mensupları yasadışı yollardan kaçmak için her yola başvuruyor. Son 10 gün içerisinde Edirne'nin ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 terör örgütü üyesi daha yakalandı.
FETÖ'NÜN PRENSİ JANDARMA PUSUSUNA DÜŞTÜ
Edirne'nin Enez İlçesinde gece yurtdışına yasadışı yollarla 6 kişinin geçiş yapacağı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri Yeni Mahalle bölgesinde pusuya yattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Jandarma, Yunanistan'a kaçmak için gece 01.30 sıralarında yola çıkan aralarında FETÖ'nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem ile eşi Mine Gündem'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.
FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi Mehmet Gündem'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldığı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Gündem'in aldığı ceza dosyasının istinafta olduğu bu nedenle yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçış planı yaptığı belirlendi.