FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in prensi Mehmet Gündem'in ifadesine ulaşıldı

"HEDEFİM YUNANİSTAN'A KAÇMAKTI"

Yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Gündem, suçunu da itiraf etti. Gündem "Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için bir düşüncemiz yoktu" dedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Gündem tutuklandı. Tutuklama kararında, Gündem'in cezasının infazından kaçmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtilerek sanık hakkında verilen adli kontrol uygulamasının sonuçsuz kaldığı vurgulanarak tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi. Milliyet Gazetesi'nin eski köşe yazarı olan, Zaman Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Yeni Şafak ve TRT Haber'de çalışan Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme aldı.