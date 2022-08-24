Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2022 07:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2022 07:28
    ABONE OL

    PKK'da MİT paniği! Elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmak yasak!

    Kahraman Türk askeri hain terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son zamanlarda MİT tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK'nın üst düzey isimleri tek tek etkisiz hale getirilmişti. MİT'in operasyonları PKK'yı paniğe düşürdü. Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeydoğusunda etkili nokta operasyonları ile büyük bölümü lider kadrosundan onlarca kayıp veren terör örgütü PKK/DSG, tüm faaliyetlerinde elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmayı yasakladı.

    PKK’da MİT paniği!

    Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik "genelge" yayınlandı. 9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, örgütün üst düzey askeri yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

    Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağı ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.

    MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi.

        Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

        Hava saldırılarından korumak için örgüt kadrolarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken, lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’den kanka belediyeciliği
        Haberler Güncel PKK'da MİT paniği! Elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmak yasak!
            SON DAKİKA