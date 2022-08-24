PKK'da MİT paniği! Elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmak yasak!

Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik "genelge" yayınlandı. 9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, örgütün üst düzey askeri yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi.
Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağı ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.
MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi.