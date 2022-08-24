PKK'da MİT paniği! Elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmak yasak!

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi.