Son dakika: Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında

YAHUDİLERLE BİRLİKTE AĞLAMA DUVARINDA DUA ETTİ

Kanter'in İsrail seviciliğini çok net bir şekilde gözler önüne seren bir görüntü daha geldi. Yahudilerin gözbebeği olan Kanter'in ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua ettiği görüldü.