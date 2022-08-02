Son dakika: Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'in İsrail aşkı biliniyordu. Öyle ki geçtiğimiz sene İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde yer almıştı.
İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım." sözleriyle dikkat çekmişti.
YAHUDİLERLE BİRLİKTE AĞLAMA DUVARINDA DUA ETTİ
Kanter'in İsrail seviciliğini çok net bir şekilde gözler önüne seren bir görüntü daha geldi. Yahudilerin gözbebeği olan Kanter'in ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua ettiği görüldü.