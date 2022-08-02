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    • Güncel
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    • 02.08.2022 15:38
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    Son dakika: Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında

    Elebaşı Fetullah Gülen'in artığını gönderdiği evlatlığı FETÖ'cü Enes Kanter'in İsrail ve Yahudi aşkı bir kez daha gözler önüne serildi. Kanter Freedom, ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kanter geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne bastığı hadsiz videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış tepki üstüne tepki yağmıştı.

    Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'in İsrail aşkı biliniyordu. Öyle ki geçtiğimiz sene İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesinde yer almıştı.

    İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanter, paylaşımının devamına, "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım." sözleriyle dikkat çekmişti.

    LİSTEDEKİ BİRÇOK İSRAİL VATANDAŞI KANTER'İN GERİSİNDE KALDI
    Hatta Kanter, "İsrail'in tanıtılması ve sevdirilmesi konusunda ortaya koyduğu olumlu etki" sebebiyle 11. sırada yer aldığı listede, birçok İsrailli gazeteci, aktivist ve bazı Amerikalı siyasetçinin önünde yer almıştı.

    YAHUDİLERLE BİRLİKTE AĞLAMA DUVARINDA DUA ETTİ
    Kanter'in İsrail seviciliğini çok net bir şekilde gözler önüne seren bir görüntü daha geldi. Yahudilerin gözbebeği olan Kanter'in ağlama duvarında Yahudilerle birlikte dua ettiği görüldü.
        Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında
        Haberler Güncel Son dakika: Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter Yahudilerle birlikte ağlama duvarında
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