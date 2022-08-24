Antalya Kaş'ta deprem! AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinde bir deprem meydana geldi.
ANTALYA KAŞ'TA DEPREM: 4.4
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4.4 büyüklüğündeki deprem saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Büyüklük : 4.4 (Mw) Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya) Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ Enlem : 35.7601 N Boylam : 29.7215 E Derinlik : 25.14 km"
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel