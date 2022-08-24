Antalya Kaş'ta deprem! AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinde bir deprem meydana geldi.

ANTALYA KAŞ'TA DEPREM: 4.4

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4.4 büyüklüğündeki deprem saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.