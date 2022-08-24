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    • 24.08.2022 08:48
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    Antalya Kaş'ta deprem! AFAD Kandilli son depremler

    Son dakika Antalya deprem haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak bildirildi.

    Antalya’da deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinde bir deprem meydana geldi.

    ANTALYA KAŞ'TA DEPREM: 4.4
    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4.4 büyüklüğündeki deprem saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:

    "Büyüklük : 4.4 (Mw) Yer : Akdeniz, 40.21 km. Kas (Antalya) Tarih-Saat : 24.08.2022, 08:30:22 TSİ Enlem : 35.7601 N Boylam : 29.7215 E Derinlik : 25.14 km"

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

    2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

    2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

        2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

        2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel

        2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

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