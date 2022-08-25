Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2022 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2022 11:06
    ABONE OL

    25 Ağustos İstanbul'da bugün dolu yağacak mı, gece dolu yağar mı? 27, 28 Ağustos hafta sonu yağmur var mı? AKOM - AFAD yağış ve dolu uyarısI!

    İstanbul ve Marmara'da etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 ile turuncu ve sarı kodlu uyarısının ardından AKOM'dan da İstanbul için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Peki, İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul dolu uyarısı son dakika!

    takvim.com.tr
    25 Ağustos İstanbul’da bugün dolu yağacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. Yağışın başlaması beklenirken İstanbul'a dolu yağacak mı sorusunun yanıtı kentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün dolu yağacak mı? Gece dolu yağar mı? AKOM - AFAD İstanbul dolu uyarısı son dakika!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    25 AĞUSTOS BUGÜN DOLU YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Her an sel ve su baskını meydana gelebilir. Öğlene saatlerine saat 15'e kadar yağış şiddetli şekilde devam edecek. Yağış dönerek geliyor. Kastamonu civarından Karadeniz'e çıkıyor, Karadeniz'den dönüp İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla çok fazla yağış bırakabilir. İstanbul'da dolu yağışını olacağını tahmin etmiyorum. Bazı semtlerde risk tehlikeye dönmüş durumda. Yerdeki yağmurun gidecek yeri yoksa bu sel ve su baskınlarına neden olur. Bugün yağış devam edecek, yarından sonra ara verecek. Yarın İstanbul'da kapalı ve az yağışlı bir gün olacak. Bütün batı bölgelerimizde bugün yağmur var. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinin güneyi için risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        27. 28 AĞUSTOS HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

        İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
        Perşembe Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C 28°C
        Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 29°C
        Cumartesi Parçalı Bulutlu 24°C 30°C
        Pazar Parçalı Bulutlu 22°C 31°C
        Pazartesi Parçalı Bulutlu 23°C 31°C

        ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
        Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 31°C
        Cuma Mevzi Sağanak Yağışlı 19°C 32°C
        Cumartesi Parçalı Bulutlu 20°C 31°C
        Pazar Parçalı Bulutlu 20°C 32°C
        Pazartesi Az Bulutlu 21°C 33°C
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan’dan Ege’de uçaklarımıza taciz
        Haberler Güncel 25 Ağustos İstanbul'da bugün dolu yağacak mı, gece dolu yağar mı? 27, 28 Ağustos hafta sonu yağmur var mı? AKOM - AFAD yağış ve dolu uyarısI!
            SON DAKİKA