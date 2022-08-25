Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

25 AĞUSTOS BUGÜN DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Her an sel ve su baskını meydana gelebilir. Öğlene saatlerine saat 15'e kadar yağış şiddetli şekilde devam edecek. Yağış dönerek geliyor. Kastamonu civarından Karadeniz'e çıkıyor, Karadeniz'den dönüp İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla çok fazla yağış bırakabilir. İstanbul'da dolu yağışını olacağını tahmin etmiyorum. Bazı semtlerde risk tehlikeye dönmüş durumda. Yerdeki yağmurun gidecek yeri yoksa bu sel ve su baskınlarına neden olur. Bugün yağış devam edecek, yarından sonra ara verecek. Yarın İstanbul'da kapalı ve az yağışlı bir gün olacak. Bütün batı bölgelerimizde bugün yağmur var. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinin güneyi için risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.