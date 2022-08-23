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    • 24.08.2022 06:43
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    • 24.08.2022 06:53
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalif gazetecilerden de veto! Cüneyt Özdemir: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter

    6’lı masanın aday çıkaramadığı toplantıları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday benim dayatması iktidara muhalif medyayı bile çileden çıkardı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kılıçdaroğlu’nun “ABD’ye kaçacaklar” iddiasına “Komplo teorisi” diyen Cüneyt Özdemir yine zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla, asla, asla" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özdemir: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter

    YouTube kanalından yaptığı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin değerlendirmeleri çok konuşulmuştu.

    Muhalefeti eleştiren Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. 'Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu; Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" ifadelerini kullanmıştı.

    "KENDİ ÇIKARLARI İÇİN VE KENDİ KAFASINA GÖRE..."
    Özdemir'in YouTube yayınında ve Twitter'da paylaştığı ifadeler gündem oldu. Cüneyt Özdemir gece saatlerinde sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çok sert paylaşımlar yaptı. Özdemir şunları söyledi:

        "Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no...Yeter, asla!!! Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi? Hiçbir anket yok, hiçbir güvenilirlik yok, seçilme imkanı yok. Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Biz de alternatifsiz eşekler olarak onu mu seçeceğiz... Asla, asla, asla..."

        KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'YE KAÇIŞ İDDİASINA DA SERT ÇIKMIŞTI
        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs ayında iktidarın ABD'ye kaçacağını iddia etmiş, "Kaçış planının anatomisi" diyerek bir video yayınlamıştı.

        Bahsi geçen iddiaları, "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirmişti. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "VALLAHİ İNANILMAZ"

        Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!

        Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

        "HAYAL KIRIKLIĞI"
        ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı...

        "CHP KONTROLÜ KAYBEDİYOR"
        Ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor...
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