CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalif gazetecilerden de veto! Cüneyt Özdemir: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD'YE KAÇIŞ İDDİASINA DA SERT ÇIKMIŞTI

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Mayıs ayında iktidarın ABD'ye kaçacağını iddia etmiş, "Kaçış planının anatomisi" diyerek bir video yayınlamıştı.

Bahsi geçen iddiaları, "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirmişti. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"VALLAHİ İNANILMAZ"

Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!

Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?