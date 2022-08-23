CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalif gazetecilerden de veto! Cüneyt Özdemir: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter

YouTube kanalından yaptığı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin değerlendirmeleri çok konuşulmuştu.
Muhalefeti eleştiren Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. 'Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu; Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" ifadelerini kullanmıştı.
"KENDİ ÇIKARLARI İÇİN VE KENDİ KAFASINA GÖRE..."
Özdemir'in YouTube yayınında ve Twitter'da paylaştığı ifadeler gündem oldu. Cüneyt Özdemir gece saatlerinde sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çok sert paylaşımlar yaptı. Özdemir şunları söyledi: