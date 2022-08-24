NE KADAR GECİKİRSE O KADAR İYİ

Belli ki, Okyanus ötesinden bir sinyal almayı uman Kemal Bey son ana kadar muhalefetin adayı pozisyonunu korumayı, sonra da kaderine razı olmayı planlıyor. O güne kadar da Ekrem İmamoğlu dahil olası adayları alternatif olmaktan çıkarmak için elinden geleni yapıyor.

Çünkü aday kim olursa olsun hem partilerin içinde hem de masada kıyamet kopacağını biliyor. Ne kadar geciktirebilirse o kadar iyi. "Adayımızı açıklamayız, yıpratırlar" derken de samimiydi ve yakındığı iktidar çevrelerinden ziyade muhalefetin ta kendisiydi.