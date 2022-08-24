Son toplantılarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiren altılı masada, adaylık krizi devam ediyor. İlk tur görüşmeleri sona eren masanın, hala tek aday üzerinden birleşememesi fondaş medyadan bile tepki aldı. Artık dağılma emareleri veren masada, her partinin kendi adayıyla seçimlere dahil olması güçlü seçenekler arasında.
Beceriksizlikleriyle yandaşlarını bile canından bezdiren 6 benzemez için arkalarında 'üst akıl' olduğu teorileri de çöpe gitmiş durumda. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bazı üst düzey CHP'lilerin de dile getirmekten çekinmediği gibi masanın tertipçisinin adaylığı için yol yapmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu yazdı.
ALTINOK: NE ÜST AKLI ALLAH AŞKINA
Sabah Gazetesi Melih Altınok da artık ortak tek bir adım atamayan altılı masanın ardında 'üst akıl' olduğu iddiasını esprili dille köşesine taşıdı.
Altınok'un yazısı şu şekilde:
Hatırlıyorum da... 6'lı masa kurulduğunda ve "Türkiye'deki Erdoğan karşıtı blokun destekleneceğini" duyuran Biden yönetimine açık selamlar çakıldığında herkesin aklına "Üst Akıl" gelmişti.
Masayı Üst Akıl'ın topladığı yorumları yapılmıştı. Hatta, "Biz iktidar olunca Türkiye'ye yabancılar para yağdıracak" diyen muhalefet de "Arkamızda ABD, Batı var" imajını üstü kapalı sahiplenmişti.
Birkaç ayda gelinen aşamaya bakınca, bu yorumların 6'lı masaya iltifat etmek anlamına geldiği açıkça görülüyor.
KEMAL BEY BİZZAT TERTİPLEDİ
Zira ortada bir akıl olmadığı, Kemal Bey'in seçime kadar seçmeni ve muhalefet partilerini oyalamak üzere bu işi tertiplediği bizzat CHP kulislerinde dillendiriliyor.
CHP yandaşı gazeteciler bile, '6'lı masa buluşmaları altın gününe döndü' diyerek olası bir seçim hezimetindeki sorumluluklarını üzerlerinden atmanın altlığını yapmakla meşguller.