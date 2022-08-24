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    • 24.08.2022 09:46
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    • 24.08.2022 10:15
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    6'lı masanın tertipçisi 'Bay Kemal: 'Üst Akıl' bu kadar akılsız olamaz

    Tek hedefleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olan 6 benzemezden kurulu masanın, henüz ortak bir aday belirleyememesi destekçilerini bile bezdirmiş durumda. Üst akıl tarafından bir araya getirildikleri sıkça dile getirilen masa ortaklarının beceriksizlikleri, bu ihtimali de devre dışı bırakmış durumda. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok da, altılı masanın bu beceriksiz hallerini vurgulayarak, "bir 'Üst Akıl' bu kadar akılsız, öngörüsüz olamaz" değerlendirmesinde bulundu. Altınok, masanın adaylığı için yolu hazırlamak isteyen, CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından bir araya getirildiğini vurguladı.

    ’Üst akıl’ hikayesi yalan! 6’lı masanın tertipçisi Bay Kemal

    Son toplantılarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiren altılı masada, adaylık krizi devam ediyor. İlk tur görüşmeleri sona eren masanın, hala tek aday üzerinden birleşememesi fondaş medyadan bile tepki aldı. Artık dağılma emareleri veren masada, her partinin kendi adayıyla seçimlere dahil olması güçlü seçenekler arasında.

    Beceriksizlikleriyle yandaşlarını bile canından bezdiren 6 benzemez için arkalarında 'üst akıl' olduğu teorileri de çöpe gitmiş durumda. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bazı üst düzey CHP'lilerin de dile getirmekten çekinmediği gibi masanın tertipçisinin adaylığı için yol yapmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu yazdı.

    ALTINOK: NE ÜST AKLI ALLAH AŞKINA
    Sabah Gazetesi Melih Altınok da artık ortak tek bir adım atamayan altılı masanın ardında 'üst akıl' olduğu iddiasını esprili dille köşesine taşıdı.

    Altınok'un yazısı şu şekilde:
    Hatırlıyorum da... 6'lı masa kurulduğunda ve "Türkiye'deki Erdoğan karşıtı blokun destekleneceğini" duyuran Biden yönetimine açık selamlar çakıldığında herkesin aklına "Üst Akıl" gelmişti.

    Masayı Üst Akıl'ın topladığı yorumları yapılmıştı. Hatta, "Biz iktidar olunca Türkiye'ye yabancılar para yağdıracak" diyen muhalefet de "Arkamızda ABD, Batı var" imajını üstü kapalı sahiplenmişti.

    Birkaç ayda gelinen aşamaya bakınca, bu yorumların 6'lı masaya iltifat etmek anlamına geldiği açıkça görülüyor.

    KEMAL BEY BİZZAT TERTİPLEDİ
    Zira ortada bir akıl olmadığı, Kemal Bey'in seçime kadar seçmeni ve muhalefet partilerini oyalamak üzere bu işi tertiplediği bizzat CHP kulislerinde dillendiriliyor.

    CHP yandaşı gazeteciler bile, '6'lı masa buluşmaları altın gününe döndü' diyerek olası bir seçim hezimetindeki sorumluluklarını üzerlerinden atmanın altlığını yapmakla meşguller.

        NE KADAR GECİKİRSE O KADAR İYİ
        Belli ki, Okyanus ötesinden bir sinyal almayı uman Kemal Bey son ana kadar muhalefetin adayı pozisyonunu korumayı, sonra da kaderine razı olmayı planlıyor. O güne kadar da Ekrem İmamoğlu dahil olası adayları alternatif olmaktan çıkarmak için elinden geleni yapıyor.

        Çünkü aday kim olursa olsun hem partilerin içinde hem de masada kıyamet kopacağını biliyor. Ne kadar geciktirebilirse o kadar iyi. "Adayımızı açıklamayız, yıpratırlar" derken de samimiydi ve yakındığı iktidar çevrelerinden ziyade muhalefetin ta kendisiydi.

        'ÜST AKIL' BU KADAR AKILSIZ OLAMAZ
        Ne var ki çoğunluk her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığından emin olsa da ben Kemal Bey'in ve masadakilerin ABD için Erdoğan'a bir alternatif olarak ciddiye alındığını düşünmüyorum.

        Zira bir 'Üst Akıl' bu kadar akılsız, öngörüsüz olamaz.

        6. KEZ BİR ARAYA GELDİLER
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adını kurmayları üzerinden kamuoyunda ısındırmaya çalışırken, bir yandan da partisinin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da muhtemel girişimlerini engellemek için her yolu deniyor. İYİ Parti cephesi Kılıçdaroğlu'na açıkça karşı çıkmasa da diğer isimleri öne sürerek veto kartını ortaya sürüyor. Küçük ortakların ise neredeyse her biri ayrı telden çalıyor.

        Masadaki kaos, küçük hesap ve kavgalar gölgesinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanmıştı. Toplantı sonu 'ortak hareket etme' gibi klişe laflardan öteye gidemeyen masada, bir kez daha sonuçsuz olarak dağıldı.

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