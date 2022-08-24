Meral Akşener'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına düzeltme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Mansur Yavaş ismini duyduklarını söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapsını adeta kapatmışlardı. Bu açıklamadan sonra CHP ile İYİ Parti birbirine girerek CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya, "Bu çok büyük nezaketsizliktir" demişti. Bu çıkıştan sonra geri adım atan Meral Akşener, Buğra Kavuncu'nun sözlerine katılıdığı canlı yayında ayar vererek, "Kavuncu'nun açıklamaları hüküm cümlesi değildi" dedi.