Bakan Varank'tan doğal gaz paylaşımını eleştirenlere cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Avrupa pandemin ardından başlayan Ruysa-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek enflasyonla baş etmeye çalışıyor. Savaşın getirdiği en yıkıcı yüklerden biri de enerji krizi oldu.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olan Rusya, kendilerine ambargo uygulayan Avrupa ülkelerine giden vanaları kısınca 'kara kış' telaşı başladı. Süreci dengeli politikalarıyla yürüten Türkiye, krizi hasarsız atlatırken vatandaşlarına düşük rakamlardan doğal gazı ulaştırdı.