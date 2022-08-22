Bakan Varank'tan doğal gaz paylaşımını eleştirenlere cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

Avrupa pandemin ardından başlayan Ruysa-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek enflasyonla baş etmeye çalışıyor. Savaşın getirdiği en yıkıcı yüklerden biri de enerji krizi oldu.
Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olan Rusya, kendilerine ambargo uygulayan Avrupa ülkelerine giden vanaları kısınca 'kara kış' telaşı başladı. Süreci dengeli politikalarıyla yürüten Türkiye, krizi hasarsız atlatırken vatandaşlarına düşük rakamlardan doğal gazı ulaştırdı.
DOĞAL GAZ KARŞILAŞTIRMASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğalgaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığına dikkati çekti.
Doğalgazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde karşılaştırdı.