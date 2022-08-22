Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.08.2022 17:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2022 17:24
    ABONE OL

    Bakan Varank'tan doğal gaz paylaşımını eleştirenlere cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de vatandaşların çok sayıda Avrupa ülkesine nispetle ucuz doğal gaz kullandıklarını rakamlarla ortaya komuştu. Türk lirası üzerinden paylaşılan rakamları manipüle eden muhaliflere Bakan Varank'tan, dolarlı cevap geldi. Varank'ın "Anlamayanlar için dövizle de yazalım" notunu düştüğü paylaşımında, ucuz doğal gaz kullanımı açıkça rakamlara yansıdı.

    Bakan Varank’tan paylaşımını eleştirenlere manidar cevap

    Avrupa pandemin ardından başlayan Ruysa-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek enflasyonla baş etmeye çalışıyor. Savaşın getirdiği en yıkıcı yüklerden biri de enerji krizi oldu.

    Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olan Rusya, kendilerine ambargo uygulayan Avrupa ülkelerine giden vanaları kısınca 'kara kış' telaşı başladı. Süreci dengeli politikalarıyla yürüten Türkiye, krizi hasarsız atlatırken vatandaşlarına düşük rakamlardan doğal gazı ulaştırdı.

    DOĞAL GAZ KARŞILAŞTIRMASI
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkemizde doğalgaz kullanan konut sayısının 2002'de 3 milyondan 2022'de 18 milyona ulaştığına dikkati çekti.

    Doğalgazın yüzde 99,9'unu ithal ettiklerini anlatan Bakan Varank, konutta kullanılan 1 metreküp gazın fiyatını "Ankara ve diğer ülke başkentleri" şeklinde karşılaştırdı.

        TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ
        Buna göre, gazın metreküpü Türk Lirası cinsinden Amsterdam'da 53,6, Londra'da 35, Berlin'de 32,6, Roma'da 28,9 ve Ankara'da 4,7.

        Bunun üzerine Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı fiyat tablosuna gelen art niyetli yorumlarda, rakamların Türk Lirası cinsinden paylaşılmasına vurgu yapıldı.

        ZARARI HÜKÜMET ÖDÜYOR
        Yeni bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 metreküp doğalgaz maliyeti 2 dolar." dedi.

        Mustafa Varank, konutta gaza ilişkin, "Amsterdam: 2,95 dolar, Londra: 1,95 dolar, Berlin: 1,8 dolar, Roma: 1,6 dolar, Ankara: 0,25 dolar." dedi.

            Ankara'daki maliyetin Avrupa başkentlerinden son derece gerilerde olması göze çarptı. Varank, "Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü hükümetimiz, oluşan zararı ödüyor." diye ekledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sinekle kesintisiz mücadele
            Haberler Güncel Bakan Varank'tan doğal gaz paylaşımını eleştirenlere cevap: Anlamayanlar için dövizle de yazalım
                SON DAKİKA