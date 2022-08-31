Yargı 2. sezon ne zaman başlıyor? Yargı ne zaman başlayacak?

Yargı dizisinin sezon finali izleyicileri adeta şok etti. Sezon finalinde Uğur Aslan'ın canlandırdığı Eren Komiser, Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterine 'Bir de bana anlat bakalım nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?' diyor. Bu konuşmanın ardından Ceylin'in annesi Ilgaz ve Ceylin'e bakarken görülüyor. Daha sonra ise Ceylin'in kanlı bir bıçağı eline aldığı görülüyor. Ilgaz'ın babası, kardeşleri, dedesi, Ceylin'in annesi ve eniştesi de tek tek gösteriliyor.